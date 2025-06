Dura advertencia si no cumplen la sentencia: los técnicos aragoneses "entrarán" en el MNAC para sacar las obras de Sijena

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha expresado este martes de forma muy clara y contundente que el Govern de la Generalitat "esperará" a los resultados de los informes técnicos del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) para decidir si finalmente aplican o no la sentencia firme del Tribunal Supremo.

El Ejecutivo catalán opta así por aguardar -mientras van agotándose los 20 días hábiles que tiene para devolver las pinturas murales al Monasterio de Sijena, según la sentencia- hasta que los especialistas del citado museo definan si se pueden trasladar convenientemente las pinturas murales de Sijena desde Barcelona hasta la comunidad aragonesa.

Todos los estudios del MNAC coinciden en el "riesgo" del traslado

Habrá que esperar a lo que dichos informes determinen, pero lo cierto es que estudios similares realizados hasta el momento coinciden en el "riesgo" de llevar a cabo el controvertido traslado, por lo que desde el gobierno catalán prefieren ser "prudentes" y tomar la decisión tras los resultados sobre a la viabilidad del desplazamiento de las obras a Villanueva de Sijena, en la provincia de Huesca.

Al mismo tiempo, la máxima responsable de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la comunidad catalana ha confirmado la voluntad de cumplir la sentencia, decisión judicial que interpela directamente al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y a su Patronato. De tal manera, ha argumentado también que la devolución de las pinturas murales de Sijena no solo dependen del Govern, sino también del ente público administrado por el Ayuntamiento de la capital catalana y el Ministerio de Cultura. Según ella, la Generalitat tiene voz y participación en el asunto, pero también la tienen el ayuntamiento de Jaume Collboni y el Gobierno central.

El Ejecutivo aragonés y el Govern coinciden en que el traslado es delicado

Por su lado, la consejera de Educación, Cultura y Deportes del gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha expresado también públicamente lo que desde el Ejecutivo aragonés harán si en el histórico museo de la ciudad condal no ejecutan la sentencia del Tribunal Supremo. Los técnicos de la administración aragonesa "entrarán" al MNAC si allí no ejecuta la sentencia del Supremo.

En unas declaraciones realizadas para el programa 'Els matins de TV3' este pasado viernes, admitió que el desplazamiento de las pinturas murales del románico español puede ser "delicado", pero negó rotundamente que por ello se las exponga a ningún riesgo importante.

Sin embargo, desde la Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ya argumentan que no es viable el traslado a su lugar original, el Monasterio Sijena, de las pinturas murales. Su posición se sustenta en parámetros "exclusivamente técnicos y de preservación del patrimonio común", ya que "son también obras extremadamente frágiles que, como ha reconocido la comunidad científica y técnica, no pueden ser trasladadas sin riesgo de daños irreversibles".