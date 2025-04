Encuentra el cadáver del joven desaparecido en Valladolid: sobre el capitán del barco al que se le pidió toda su "atención y colaboración"

Los bomberos de Valladolid, desgraciadamente, pusieron punto y final este jueves 10 de abril de 2025 a la desaparición que ha tenido en vilo, sobre todo, a Aragón y Castilla La-Mancha. El cuerpo sin vida de Alejandro Aranda, zaragozano de 30 años, aparecía sin vida en el río Pisuerga, a la altura del Puente Juan de Austria. Prácticamente tres semanas después de que el 22 de marzo fuera visto por última vez en el Hotel Olid, de Valladolid.

La localización del cuerpo sin vida del guía del Imserso se ha producido en las proximidades del embarcadero del Museo de la Ciencia de la capital vallisoletana. Ha sido el capitán del Barco Leyenda del Pisuerga quien ha avistado algo que le ha llamado especialmente la atención cuando estaba realizando trabajos de rastreo por el río, por lo que rápidamente dio aviso al cuerpo de bomberos, quienes acudieron al lugar y recuperaron el cadáver del nacido en Alhama de Aragón.

Le pidieron colaboración con el fin de aunar esfuerzos y medios

Pesa a que Jacinto Canales, subdelegado del gobierno en la comunidad castellanomanchega hubiera dicho solo unos días antes que “estamos dando palos de ciego, sin pistas, con una buena colaboración ciudadana pero sin avistamientos fiables”, lo cierto es que desde casi el primer momento las miradas han estado puestas en el famoso río que cruza Valladolid capital.

Algún indicio tenía que haber cuando tras la triste noticia, la portavoz de la Policía Nacional en Valladolid, Rebeca Carreras, ha informado de que el grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía se había puesto en contacto previamente con el capitán del Barco Leyenda del Pisuerga "con el fin de aunar esfuerzos y medios" por lo que pidieron su "atención y colaboración".

Muchas llamadas, pero solo una fue fiable

Y si no ha sido por algún indicio en concreto, puede que haya sido sino por la seguridad que sus amigos y familia han mostrado con contundencia desde el comienzo del suceso. "Puede que no haya salido de la provincia o no haya sabido hacerlo. Si estuviera bien, no estaría en Valladolid, porque a él lo que le gusta es la naturaleza, el campo, y estar en los pueblos (Tarazona y Alcalá de Moncayo)", decía su padre, Eduardo, en ‘Tribuna Valladolid’, el martes 1 de abril.

Sobre la intensa búsqueda protagonizada por la policía pero también por decenas de voluntarios llegados principalmente del pueblo natal de Aranda, Alhama de Aragón, su propio padre ofreció también una respuesta certeza en dicho medio de comunicación: "Una cosa es que le hayan podido ver y otra cosa muy diferente es que le vean. Hay noticias de este tipo que cada día nos llegan".

Porque del caso destaca la gran cantidad de llamadas que, al parecer, habría recibido la policía de muchos anónimos que, bienintencionadamente, han creído verle durante todos estos días -la más reciente localizaba a Alejandro en la Plaza Mayor de Zamora- pero de las que solo una fue veraz.

"Uno de los testimonios dice que vio a Alejandro el lunes (posterior al domingo de su desaparición-. Es el único testimonio que se ha confirmado que de verdad era él, pero del lunes a hoy han pasado muchos días”, explicaba entonces Adrián Villalba, amigo de Alejandro y uno de los organizadores de la búsqueda.