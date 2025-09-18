Un jueves perfecto en Aragón excepto en estas dos localidades: la AEMET lo explica en detalle

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado un pronóstico para este jueves 18 de septiembre que invita a guardar el paraguas y sacar las gafas de sol. Y es que la comunidad aragonesa se prepara para una jornada radiante, marcada por un cielo que oscilará entre poco nuboso y completamente despejado.

Cierto es que las primeras horas del día podrían a los aragoneses y aragonesas con algunos bancos de niebla matinales en las zonas más orientales de la depresión del Ebro, especialmente cerca de localidades como Caspe y Mequinenza, nubes bajas que se disiparán rápidamente, dando paso a una tarde de cielos despejados.

Nubes en Albarracín o Daroca

En el resto de la comunidad, la AEMET avisa de solo la presencia de algunos intervalos de nubes altas, que apenas interferirán con el paso de la luz solar. Por la tarde, la Ibérica aragonesa, que incluye municipios como Albarracín y Daroca, podría ver el desarrollo de nubosidad de evolución diurna, aunque sin grandes consecuencias. Así pues, este jueves ofrece una oportunidad perfecta para que los amantes de la naturaleza disfruten de la montaña sin contratiempos, con el sol como único compañero de viaje.

Las temperaturas se presentan en un escenario de estabilidad y ligero ascenso. Las mínimas se mantendrán sin grandes cambios o subirán ligeramente, facilitando un amanecer más agradable. En la provincia de Huesca, por ejemplo, las mínimas rondarán los 19 °C, con una máxima que podría alcanzar los 33 °C en la capital y los 35 °C en Fraga. El sur de la provincia, como Alcañiz, experimentará un ligero descenso de las mínimas. En la provincia de Zaragoza, se prevén temperaturas mínimas de unos 19 °C en su capital, mientras que las máximas podrían situarse alrededor de los 36 °C. En la comarca de Calatayud, las mínimas serán de 16 °C y las máximas llegarán a los 35 °C.

La provincia con las mínimas más bajas

La región de Teruel, sin embargo, se coloca como la más fresca de la jornada, con mínimas de 15 °C en su capital, pero máximas similares: también alcanzarán los 36 °C. Un escenario similar vivirán localidades como Calamocha, que verá una mínima de 15 °C y una máxima de 34 °C.

Conforme al viento, otro elemento importantísimo para los meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología en la comunidad aragonesa, soplará de forma floja y variable a primera hora de la jornada, y se convertirá localmente moderado y de componente sureste durante las horas centrales del jueves en el valle del Ebro y el Sistema Ibérico,, para calmarse de nuevo al anochecer.