Karol G en el Vaticano da paso al Padre Guilherme en el Pilar: todo sobre el 'DJ sacerdote' de masas en Europa

Zaragoza se prepara para acoger un evento único que mezcla fe, música y cultura contemporánea. El Padre Guilherme, un sacerdote y DJ de 50 años que ha consolidado un perfil más que singular en la escena global, actuará en la capital maña el próximo jueves 3 de octubre a partir de las 21.00 horas. Su sesión, titulada 'Ciudad por la Vida', se celebrará en el escenario Ámbar de la Fuente de Goya, en la emblemática Plaza del Pilar. El evento será de acceso libre y gratuito, sirviendo como un aperitivo musical y cultural para las Fiestas del Pilar 2025.

La propuesta, que busca atraer a públicos de todas las generaciones a través de una experiencia sonora inmersiva, llega a Zaragoza en el marco de un acuerdo presupuestario alcanzado este año con el Grupo Municipal Vox. El Padre Guilherme, cuyo nombre civil es Guilherme Guimarães Peixoto, se ha forjado una reputación internacional pinchando en lugares icónicos como el Cristo Redentor en Río de Janeiro o la Torre dos Clérigos en Oporto. También ha llevado su música a festivales de alcance global como Afterlife (Hï Ibiza), Medusa o Zamna, y ante una audiencia masiva de 1,5 millones de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.

Un encuentro de valores y expresiones artísticas

La sesión del Padre Guilherme no es solo un concierto; es un acto que, según el Ayuntamiento, “aúna espiritualidad, innovación y cultura contemporánea” y “refuerza el mensaje de esta actividad, en defensa de la vida, junto a valores como la paz, la esperanza y la solidaridad”. La consejera de Cultura, Sara Fernández, explica que “Zaragoza siempre acoge con gran interés cualquier expresión artística inspiradora y, como en este caso, sorprendente, disruptiva y con un prestigio internacional que la avala”.

Desde el Grupo Municipal Vox, la concejal Eva Torres enmarcó la iniciativa en el compromiso institucional aprobado en el pleno el 22 de diciembre de 2023, cuando “Zaragoza se reafirmó como ‘municipio por la vida’”. Torres explicó que ese compromiso “debía traducirse en impulso a la natalidad y protección a la maternidad”, y bajo ese espíritu nace este acto, dirigido “especialmente jóvenes y familias” y financiado con una partida de 50.000 euros.

La invitación del propio artista

El consistorio destaca que este evento refuerza “la condición de ciudad habitable, diversa y acogedora” de Zaragoza, alineando sus políticas públicas para favorecer el día a día de las familias. Durante la rueda de prensa, el Padre Guilherme intervino por videoconferencia, compartiendo su visión personal del evento y un mensaje directo para el público. Con una invitación sincera, el sacerdote animó a los asistentes a sumergirse por completo en la experiencia.

El propio Padre Guilherme lanzó un reto a su audiencia: “Quiero que la gente regrese a casa con el corazón lleno. Que vengan con la mente y el corazón abiertos. Será un momento bello y especial. No vengáis a grabar con el móvil, venid a bailar, a disfrutar y a pasarlo bien”, invitó, resaltando la importancia de vivir el momento y conectarse con la música y el mensaje del evento de una forma personal y auténtica.