Última hora Alejandro Aranda, desaparecido en Valladolid: captan su imagen en un cajero

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido recientemente nuevas imágenes de Alejandro Aranda Lasheras, el joven aragonés de 30 años con esquizofrenia diagnosticada que desapareció en Valladolid el 23 de marzo. Y, 10 días después, sigue sin haber " ninguna novedad o pista" que haga "tirar de un hilo concreto", tal y como el subdelegado del Gobierno en Castilla y León, Jacinto Canales ha trasladado públicamente hace tan solo unos días.

Ahora, los familiares y amigos del joven de Alcalá de Moncayo, provincia de Zaragoza, que casi desde el primer día de su desaparición se organizaron rápidamente para ‘peinar’ tanto la capital vallisoletana como sus proximidades naturales más conocidas como las riberas del río Pisuerga, sacan a la luz junto a la entidad citada dos fotografías para reforzar su búsqueda: una foto de carnet reciente y la última imagen suya antes de no volver a dar señales de vida, captada por el circuito cerrado de cámaras de seguridad de un cajero automático.

Con su ayuda, podríamos haber delimitado mucho más las zonas de rastreo

No pierden la esperanza. Han empapelado Valladolid con su cara, han fletado autobuses repletos de vecinos que desde su pueblo natal se han desplazado para ayudar en la búsqueda y no han dejado un solo rincón por revisar en Valladolid capital. Y eso que, según Víctor -amigo de Alejandro en Alcalá de Moncayo desplazado a la zona- ha dicho recientemente en ‘El Heraldo’ que "hubiéramos agradecido el apoyo de la Policía Nacional, pero prefiere llevar la búsqueda por su cuenta y nos ha obligado a improvisar. Con su ayuda, podríamos haber delimitado mucho más las zonas de rastreo, pero al no recibir ninguna indicación, vamos a repartirnos por todo el casco urbano y por áreas limítrofes".

Pese a ello, la movilización ciudadana desde Aragón y también Valladolid continúa sin descanso. Tras haber realizado infructíferas batidas por toda la ciudad castellanomanchega y zonas naturales próximas como la ribera del río Pisuerga, los voluntarios parece que se están centrando ya en las zonas arboladas de la periferia, según apuntan medios de comunicación vallisoletanos. Y es que familia y amigos tienen confianza plena en encontrar sano y salvo al joven de 30 años en una zona natural. Saben que este es un gran amante de la naturaleza y el aire libre, al que habitualmente suele recurrir en momentos de crisis.

Dejó su maleta abandonada en la calle

Alejandro Aranda Lasheras, graduado en Historia por la Universidad de Zaragoza y natural de Alcalá de Moncayo, fue diagnosticado de esquizofrenia hace cinco años. El aragonés actualmente trabajaba como guía para el Imserso, razón por la que se encontraba en Valladolid capital cuando desapareció el mencionado día del pasado mes.

Aranda llegó al Hotel Olid junto al grupo del que era el guía ese domingo por la mañana y, a media tarde, varios testigos le observaron alterado, aunque sin mostrar comportamientos violentos. Sin avisar a nadie, esa misma noche salió del alojamiento turístico sobre las 23:00 horas y nada más se ha vuelto a saber de él. Su móvil lo dejó en su habitación y su maleta fue encontrada en la Calle San Quirce, cerca del Museo Nacional de Escultura.