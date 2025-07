El bar asturiano que arrasa con su mil y un pinchos como bocadillos a 1,80

Durante los días de verano en Asturias, no hay nada más típico y reconfortante que comenzar la mañana con un buen desayuno en el bar, disfrutando de un pincho acompañado de un café. La tradición de comerte un buen pincho en el bar forma parte de la esencia de Asturias, y en lugares como La Espina, esa costumbre se mantiene viva con fuerza. Y la culpa la tiene un bar que se ha hecho famoso por la calidad y tamaño de los pinchos... como bocatas y buenísimos.

Casa El Cándano, ve y prueba. Sus pinchos, que parecen bocadillos, y los productos frescos y caseros que utilizan, hacen que valga la pena repetir. Nunca un desayuno te ha sabido tan bien.

Un pincho de lomo en El Cándano. R. L. M.

Este bar-tienda, que lleva más de 50 años sirviendo a locales y visitantes, no necesita estar cerca de grandes autopistas para atraer a una clientela fiel. Su secreto radica en ofrecer el mejor pincho asturiano a un precio muy competitivo: solo 1,80 euros. Además, su ubicación lo convierte en una parada obligatoria para peregrinos del Camino de Santiago, quienes saben que con un pincho en Casa El Cándano recargan energías para seguir su camino hasta Compostela. Aunque hay también quien peregrina en busca del mejor pincho... un motivo como otro cualquiera.

Cada mañana, desde bien temprano, Pilar Riesgo se encarga de preparar más 300 pinchos, que se venden rápidamente pero los fines de semana la cifra sube hasta 500. "Me levanto a las cuatro y cuarto de la mañana", asegura con una sonrisa, la que no pierde nunca y eso que lleva en el negocio 25 años; primero como camarera y después como propietaria. Entre sus especialidades se encuentran las tortillas de patata, de jamón, chosco cocido, lacón, pollo, lomo y embutidos caseros. Pero es que se lleva la palma, el que más gusta es de lacón asado, una delicia. La frescura y el cariño con que se elaboran estas delicias hacen que no duren mucho en la barra, y durante el día se siguen haciendo más. La verdad que es una fantasía ver la barra cargadita de pinchos ricos.

En verano, cuando el calor aprieta, no hay nada mejor que sentarse en su terraza, respirar el aire fresco y saborear un bocadillo o pincho con un buen pan y relleno casero, que en Casa El Cándano siempre es garantía de calidad.

¿Aún dudas que en Asturias se come y se desayuna a lo grande? Si quieres empezar el día con energía y sabor, no dudes en visitar este rincón de La Espina, donde la tradición y la buena comida se unen para ofrecerte una experiencia inolvidable en cualquier estación del año. ¿ Desayunamos un pincho? Vamos a El Cándano.