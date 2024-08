La escapada ideal que te permitirá conectar con la naturaleza y puede que hasta encontrar el amor

Aquellos que buscan llevar a cabo un viaje memorable pueden explorar alguno de los encantadores pueblos y playas que se encuentran en nuestra geografía. Son muchos los que acostumbran a viajar en familia o en pareja, aunque cada vez más, y así lo demuestran los datos, hay un mayor número de españoles que, pese a su soltería, se animan a emprender un viaje, sin dejar que la falta de pareja les frene a la hora de conocer nuevos lugares o incluso puede que con la esperanza de que esta experiencia les ayude a encontrar a su media naranja en el lugar de destino.

Y si esto entra dentro de tu lista de deseos, tienes que saber que hay un sitio especifico en Asturias que promete dártelo todo, desde una buena experiencia turística (con grandes dosis de descanso y naturaleza), hasta tu próxima conquista.

Un lugar milagroso

Historia y naturaleza en el corazón de Asturias. Este hermoso rincón cautiva por la belleza de sus paisajes, su riqueza cultural y la resonancia de su espiritualidad, figurando como un sitio clave en la historia de la región y de España. Hablamos de Covadonga, un pequeño pueblo de 50 habitantes situado en el concejo de Cangas de Onís, en el Principado. Este lugar es también conocido por su fuente "milagrosa", cuya agua, según la tradición, ayuda a los viajeros a casarse dentro de un año.

Sitios para visitar en la zona

No está clasificado como un pueblo, pero este encantador rincón en tierras asturianas brinda una amplia lista de actividades a realizar para aquellos que quieren explorar su historia y disfrutar de sus paisajes naturales singulares.

Uno de los lugares más representativos es la Basílica de Santa María la Real de Covadonga. Este edificio, de estilo neorromántico, que fue inaugurado en el año 1901. Destaca también la Santa Cueva como otro de los destinos preferidos por los visitantes, dado que en su interior se encuentra la imagen de la patrona de Asturias, esculpida en madera.

Covadonga, Asturias

Además, no hay que olvidar una de las curiosidades que más caracterizan a este lugar. Y es que, de acuerdo con la leyenda local, todos aquellos que acudan a la Fuente de los Siete Caños del Santuario de Covadonga y beban agua de cada uno de sus caños sin tomar aire, podrán casarse en el transcurso de un año. Y esto vale para todos, con independencia de si ya se tiene pareja o no. En concreto, esto es lo que dice dicha leyenda popular que comparten los residentes de la zona: "La Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara, la niña que de ella bebe dentro del año se casa. Al llegar a Covadonga no bebas agua, morena, si, como dijiste ayer, prefieres vivir soltera".

Y seguimos viendo más encantos que ofrece este lugar, como el Museo del Real Sitio, que permite profundizar en su historia, o los Lagos de Covadonga, compuesto por los lagos de Enol, Ercina y Bricial. También se recomienda visitar el Monumento a Don Pelayo, el Mirador de los Canónigos, el Parque del Príncipe, la Colegiata de San Fernando y el Monasterio de San Pedro.

Cómo llegar

Para llegar a Covadonga desde el centro de Santander en coche, los viajeros deberán hacer un trayecto de alrededor de una hora y 40 minutos por la A-8.

En cambio, para quienes opten por el transporte público deberán tomar un tren hasta Belmonte y, una vez allí, coger un taxi para llegar a este destino.