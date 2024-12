El mejor arroz con bogavante que puedes comer en el interior de Asturias

Llegan las cenas de empresa y las celebraciones de Navidad y muchas veces es complicado encontrar un lugar donde te sirvan un buen menú y a un precio razonable. Pues existen esos lugares y aunque puedas pensar que es necesario estar en la costa para disfrutar de un buen marisco, no hace falta.

En Grado, a quince minutos del centro de Oviedo en dirección a Cangas del Narcea, puedes comer uno de los arroces con bogavante más ricos de toda la región. De hecho, tienes que llamar y reservarlo y te dirán que seas puntual porque el punto del arroz para los encargados de la cocina es algo que no admite debate. Si cumples con el horario establecido comerás uno de los arroces más ricos de Asturias y además a un precio que te puedes permitir.

De hecho tienen un menú que incluye jamón ibérico, arroz con bogavante y postre, y dentro de las delicias para cerrar la comida se incluye el famoso tocinillo de cielo que es sin duda el postre más típico de esta localidad asturiana famosa por sus domingos de mercado, donde puedes comprar todo tipo de productos de la huerta, ropa, calzado, legumbres, artesanía...

La entrada del restaurante Linde Tripadvisor

El restaurante que te vamos a descubrir se llama Linde y se encuentra en la plaza de la localidad. Herederos del antiguo restaurante La Parra, donde ya se hizo famoso este arroz, ahora se han trasladado a este local más moderno y acogedor donde puedes seguir disfrutando de la especialidad de la casa, porque la receta se mantiene y nunca falla.

Un arroz necesita estar en su punto y que cuente con un buen fumet para que le dé sabor, y sin duda aquí lo consiguen. Además, viene acompañado con un bogavante (que son más dependiendo del número de comensales) y que puedes disfrutar también porque se sirve en su punto.

Si quieres acertar en estas fechas no dejes de apuntar en tu agenda este local, donde además el servicio es exquisito y te atienden con una sonrisa. Trato amable, comida exquisita, sabores propios de la gastronomía asturiana y una carta de postres caseros que te ofrecen muchas opciones para cerrar con el mejor sabor de boca cualquier celebración de estas fechas.

El famoso tocinillo de cielo de Linde R. L.M.

Recuerda reservar porque suelen tener mucha afluencia y sobre todo los domingos, que al ser mercado, la localidad se llena de gente que aprovecha el día para hacer sus compras, dar un paseo y comer en este pueblo tan pintoresco y bonito de Asturias y que es zona de paso del Camino Primitivo de Santiago.

Cuenta con una amplia terraza en la que puedes aprovechar para tomarte algo mientras haces tiempo para comer. El arroz con bogavante siempre está en carta y es uno de los platos que más se comen en Linde. Si aún no los has probado no lo dejes pasar, merece la pena. En Grado, a un paso de Oviedo. No te lo pierdas.