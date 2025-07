Queipo pide el voto de todos los diputados asturianos para frenar el "golpe de estado" de la financiación singular

El Presidente del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo, da un paso al frente en defensa de la región “en ausencia de la iniciativa del Gobierno del Principado para que todos los grupos parlamentarios defendamos Asturias con una sola voz” ante el pacto alcanzado ayer entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña.

“Es un hecho gravísimo e inédito en la democracia, el mayor ataque a nuestro estado de bienestar y nuestros servicios públicos, especialmente aquí en Asturias,” señaló Queipo y remarcó que “esta cesión supone el primer paso hacia una dependencia fiscal encubierta que rompe con la unidad del régimen común y establece privilegios fiscales que son inadmisibles para una sola comunidad autónoma.”

Rehén de sus socios independentistas

En una rueda de prensa ofrecida esta mañana, el Presidente del Partido Popular de Asturias ha criticado con dureza que “el Gobierno de la Nación y el de la Generalitat de Cataluña han decidido hacer volar por los aires, el consenso alcanzado hace hoy 16 años, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que dio lugar al modelo de financiación autonómica actual.” Un acuerdo que “se firma en un momento de extrema debilidad del Gobierno de España, sin presupuestos, acosado por escándalos de todo tipo y rehén de sus socios independentistas que cada vez saben que un Gobierno más débil, puede darles más, solo para mantenerse en Moncloa.”

"Prefiere no enfadar al lider antes que representar a los asturianos"

Queipo lamentó que “Barbón sea el único presidente de una comunidad autónoma que aún no haya levantado la voz” y recordó que “el presidente socialista ya falló a Asturias en el debate de la quita de la deuda y ya incumplió el acuerdo de la mesa de financiación del Principado que firmamos todos los grupos parlamentarios. El silencio calculado de Adrián Barbón esconde una triste realidad: prefiere no enfadar al líder Sánchez antes que representarnos a todos los asturianos.”

Sin embargo, Queipo aseguró que “a pesar de que este Gobierno no va a dar la batalla, los asturianos seguimos teniendo voz.” En este sentido Queipo anunció que el Partido Popular ha registrado esta mañana la convocatoria de un Pleno extraordinario en la Junta General que cuenta también con el apoyo del diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, para aprobar una declaración con cuatro puntos: rechazar este acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de la Nación, instar al Gobierno a que no haya cesiones unilaterales de tributos a Cataluña, que no se ataque la autonomía fiscal de las comunidades autónomas ni en este acuerdo ni en ningún acuerdo de futuro, y que el Principado de Asturias active todos los mecanismos legales e institucionales, incluido el recurso de inconstitucionalidad, “para frenar este absoluto atropello”.

“Este es un momento absolutamente histórico que exige que todos vayamos bajo la bandera de Asturias, en defensa de nuestra tierra y sin fisuras. No se puede engañar a los asturianos.” En este sentido, Queipo apuntó que “tanto Adrián Barbón como su consejero saben que los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no son vinculantes, y también saben que, al Gobierno de Pedro Sánchez le basta el voto de solo una comunidad autónoma, Cataluña, para sacar adelante la propuesta en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera.” Donde sí es vinculante el voto de Asturias, añadió el Presidente del Partido Popular, es en el Congreso de los Diputados y “es ahí donde se va a demostrar si Adrián Barbón y la FSA defienden o no Asturias; si se vota a favor de Sánchez o de Asturias.”

“Está en su mano tomar la decisión correcta, pero que no nos engañen,” apuntó Queipo antes de señalar que “los ocho votos de los diputados del PSOE de Paje, más los dos votos de los diputados de Adrián Barbón, sumados a los del Partido Popular, son suficientes para frenar este golpe de estado fiscal.”