Urge donar sangre en Asturias: caen las reservas en el Centro Comunitario

El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias ha solicitado a la población que acuda a donar debido a la disminución de las reservas de sangre de los grupos 0 positivo, A positivo, A negativo y B positivo.

Situación en verano

En particular, durante esta época de verano, se requieren más donaciones de sangre debido al incremento de accidentes de tráfico, ya que muchas personas se desplazan desde sus lugares de residencia habituales.

También por el hecho de que se piensa menos en este tipo de acciones, pese a que el aumento significativo de la población flotante en la región provoca un auge de la demanda de sangre en los hospitales, con el fin de atender emergencias, además de las operaciones quirúrgicas ya agendadas. Lo cierto es que la situación ha sido descrita como "crítica" debido a la notable reducción de las reservas. Cabe señalar además que, tal y como indica el Centro Comunitario, la sangre es fundamental también en los hospitales para realizar cirugías y en áreas tan importantes como las de oncología y trasplantes.

Meta establecida y puntos de donación

Por este motivo, desde el Centro recuerdan que se necesitan 180 donaciones diarias en la región para satisfacer las demandas de los hospitales asturianos. Sin embargo, en los últimos días no se ha logrado alcanzar esa cifra, lo que ha reducido las reservas a niveles muy preocupantes. Para facilitar las donaciones, se han desplegado unidades móviles. Esta semana, habrá puntos de donación en Oviedo, Gijón, Mieres, Avilés, Bimenes, Ribadesella, Lugo de Llanera y San Claudio.

Requisitos para ser donante

De acuerdo con datos de la Cruz Roja, una de cada 10 personas hospitalizadas requiere sangre, cada tres segundos alguien necesita una transfusión, y la mitad de las personas que viven en España necesitarán sangre en algún momento de su vida.

Aun así, las estadísticas indican que tan sólo el 5% de los posibles donantes dona sangre cada año. Este proceso, que no supone más de 30 minutos de nuestro tiempo, permite que con los 450 mililitros de sangre que se nos extraen, los cuales se dividen en glóbulos rojos, plasma y plaquetas, se puedan salvar hasta tres vidas.

Por todo ello, siguiendo el llamamiento realizado por los profesionales y ante la acuciante falta de reservas, es posible que se planteen contribuir y ser donante de sangre. Donar sangre es un gesto totalmente altruista que contribuye a salvar o mejorar la vida de quienes necesitan una transfusión, pero es importante tener en cuenta ciertos requisitos para poder hacerlo.

En el caso de los hombres, pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres, tres, siempre que cumplan con los requisitos de tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y ser generosos con los demás. Además, tiene que pasar un mínimo de dos meses entre una donación y otra.

Igualmente, puedes donar sangre incluso si tienes el colesterol elevado o estás tomando medicamentos comunes, como aspirina o antiinflamatorios, siempre y cuando informes al personal previamente, ya que generalmente son compatibles con la donación, aunque esto puede depender del medicamento y el motivo. No es recomendable donar sangre si estás en ayunas. Asimismo, puedes donar sangre si tienes la menstruación (si te sientes bien) o si estás tomando anticonceptivos orales.

Se puede contactar con el centro llamando al 985 232 426.

Cuándo no se puede donar sangre

Por otro lado, no podrás donar sangre si padeces hepatitis B (aunque estés recuperado), hepatitis C o VIH. Tampoco si eres diabético dependiente de insulina, tienes epilepsia y estás en tratamiento (en este caso, solo podrías donar si han pasado tres años desde el inicio del tratamiento), o si sufres de una enfermedad grave.

Existen algunas situaciones en las que no podrás donar sangre temporalmente. Por ejemplo, después de una intervención quirúrgica, deberás esperar entre una semana y cuatro meses antes de donar. Si has tenido fiebre recientemente, te han hecho una endoscopia o un cateterismo (en cuyo caso debes esperar cuatro meses), o te has sometido a acupuntura con material no desechable (cuatro meses), también tendrás que esperar. Si te has vacunado contra la gripe o la alergia, deberás esperar 24 horas; si te has hecho un tatuaje o una perforación, la espera es de cuatro meses. Si has viajado fuera de Europa, tendrás que esperar al menos 28 días. Además, si convives con personas infectadas con hepatitis B, aunque estés vacunado, o si has realizado en los últimos cuatro meses actividades que puedan implicar contacto con sangre de otra persona, no podrás donar sangre.