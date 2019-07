¿Rejuvenecen los superalimentos?

¿Quién no ha oído hablar de las bayas goji y açai, la espirulina, la maca, las semillas de chía o la quinoa? Son los «superalimentos», un término comercial más que científico que se refiere a un grupo de estos con alto contenido de nutrientes, vitaminas y minerales, antioxidantes y/o grasas saludables. Hasta ahora bien. Pero también se les atribuye una serie de «poderes», desde adelgazantes y rejuvenecedores, hasta de prevención y tratamiento de enfermedades. La verdad sobre los superalimentos es que por sí solos no ayudan a perder peso ni a combatirlas. No vale intentar compensar los hábitos no saludables con su consumo, no va a funcionar ni para desintoxicar su cuerpo, ni para quemar las calorías consumidas de forma más rápida. Los superalimentos no se deben consumir de forma descontrolada. Algunos tienen un alto contenido de ácidos grasos y deben encajar en su ingesta de macronutrientes diaria adaptada a tus circunstancias y objetivos.

Nutricionista especialista en medicina estética