La medicación no es eficiente en el 30% de casos de dolor crónico

El desarrollo en los últimos años de las llamadas Unidades del Dolor en nuestro país han hecho más accesibles nuevas técnicas con las que hacerle frente. Porque en el tratamiento del dolor crónico no todo son medicamentos. Si bien constituyen, la mayoría de las veces, la opción más elegida, lo cierto es que existen otras muchas para paliarlo.

Tiempo de cambios

Aunque de forma habitual la idea preconcebida que se tiene de estas unidades es la de un especialista que trata el dolor oncológico con morfina y que ayuda a “bien morir” en el momento actual el abordaje de estos pacientes representa menos del 10% debido al avance y mayor especialización de los oncólogos en este área.

De hecho, y como apunta David Abejón, director de la Unidad del Dolor de los Hospitales del Grupo Quirónsalud de Madrid, “el perfil del paciente que se suele tratar a día de hoy es uno con dolor crónico no maligno o no oncológico, y el tipo de tratamiento no puede ni debe de ser sólo con fármacos opioides. Además existe en la actualidad una gran preocupación por la famosa “epidemia de opioides” que se está produciendo en Estados Unidos y Canadá”.

Así, en la mayoría de las Unidades de Dolor modernas participan profesionales sanitarios de diferentes especialidades relacionadas con el dolor, como en el caso de la que dirige el doctor Abejón, en la que trabajan: siete facultativos –uno de ellos bioquímico–, tres enfermeras, una psicóloga, una dietista y dos acupuntores. En ella se practica lo que se llama un abordaje multidisciplinar y que “debe emplearse en todos los pacientes en los que se inicia un tratamiento del dolor. El estudio del gabinete psicológico ayuda a saber y entender la naturaleza de la patología del dolor y tratar de forma adecuada los posibles desencadenantes emocionales del paciente. El manejo de la dieta y la actividad física o funcional es vital para una buena reincorporación a la vida habitual y a las actividades, no sólo profesionales, sino personales de los pacientes y, de esta forma, poder elegir que tratamiento es el más adecuado en cada caso y poder entender el porqué de la patología de nuestro pacientes, así como elegir que tipo de tratamiento es el más adecuado en cada caso determinado”, asegura Abejón.

Así, en la mayoría de las unidades se hace un estudio del dolor desde el inicio de la sintomatología y la aplicación de diversos tratamientos inter y multidisciplinares, además de la emocional y la física. “Los especialistas en el tratamiento del dolor emplean diversas técnicas intervencionistas, con inyecciones de medicación, también de radiofrecuencia en sus diversas modalidades, de técnicas de neuromodulación y haciendo hincapié en el tratamiento emocional con psicoterapia, “coaching” sanitario y diversas variantes de acupuntura y revisión de la dieta y ejercicio”, cuenta Abejón.