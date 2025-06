Una española intenta encontrar una playa poco masificada en Mallorca: "Me dan ganas de llorar"

"Nueva aventura", introduce una usuaria de TikTok que ha publicado estos días un vídeo en redes sociales intentando encontrar una cala salvaje y "poco masificada" en la isla de Mallorca.

La española, que tiene una cuenta en la que suele subir contenido sobre viajes o graffitis, como explica en la descripción de su perfil, se ha puesto el reto de encontrar en plena temporada turística una playa en la que no haya apenas gente.

En el vídeo la joven ya empieza diciendo que le dan ganas de llorar por la situación que se encuentra. "Os lo juro", asegura. "Intento 2 de encontrar una playa poco masificada", empieza, "vamos a la aventura".

"Tourists go home"

Acto seguido, poco después de empezar a andar se encuentra una señal con una pintada con la frase 'Tourists not welcome' (turistas no bienvenidos). "Cómo veis las cosas por aquí están un poquito tensas", señala la tiktoker.

Son las ocho de la mañana y evidentemente la excursionista espera no encontrar a nadie a causa de la hora. "Si hay gente ya, por favor, que me expliquen cómo lo hacen", dice con sorna.

Enfoca a continuación el terreno rocoso y las aguas cristalinas de la cala mallorquina que se dispone a visitar, sin nadie aparentemente alrededor.

"Directos desde Magaluf"

Poco después de hacer una pausa para admirar el paisaje se encuentra al primer turista: "Tengo que echar a correr. Yo creo que se vienen todos directos desde Magaluf", bromea la creadora de contenido.

Se fija, además, de que el visitante lleva chanclas para andar por el complicado terreno de acceso a la cala. Ella, en cambio, sí va preparada con zapatillas de deporte y ropa también deportiva.

Durante el camino, enfoca varias botellas de agua (alrededor de una veintena) desechadas sobre las rocas, justo al lado del mar. También se encuentra con un escarabajo que indica que es un lugar natural que hace falta cuidar.

Una playa de difícil acceso

Por otro lado, la joven se pierde un par de veces durante la ruta, al ser algunas de las playas salvajes de Mallorca y el resto de islas Baleares de muy difícil acceso.

Esto complica la llegada de algunos turistas que a veces necesitan ser rescatados por los servicios de emergencias al no estar en suficiente forma física para realizar la excursión o al perderse por el camino por desconocimiento del mismo.

"Llevo andando una hora ya", explica antes de encontrar una cueva marina y preguntarle a una turista que se encuentra cuánto queda para llegar a la cala. Al final, la joven llega al lugar y se emociona al ver el paisaje y que efectivamente no hay nadie: "Qué espectáculo".

Sensibilidad a la masificación

En los últimos años la sensibilidad entre la ciudadanía de Baleares por la masificación turística ha ido creciendo por el conflicto que supone con los residentes de que estos puedan llevar una vida en condiciones.

Entre los mayores problemas está el tráfico masivo, los precios desorbitados y la crisis de la vivienda. Los países extranjeros ya se han hecho eco de la situación y algunos incluso se han preocupado por el hecho de no ser bienvenidos al archipiélago.