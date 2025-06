Un trabajador que vive en una caravana en Ibiza: "Estamos siendo víctimas de una persecución"

Hace más de tres décadas cuando Fran llegó a Ibiza, desde la región de Murcia, y a día de hoy, continúa viviendo y trabajando en la isla. Eso sí, todo se le complicó hace unos dos años cuando tuvo que dejar el piso en el que vivía porque se estaba empezando a encarecer y ya no se lo podía permitir.

"Estaba pagando 1.200 euros sin ningún tipo de contrato, pagando en negro", cuenta el murciano. Eso no le permitía desgravarse nada en la declaración de la renta. "Claro, Hacienda interpretaba que me estaba embolsando el sueldo en limpio cuando en realidad no era así", añade.

Aún así, reconoce que la casa en la que vivía, con dos habitaciones, en ese momento ya era un lujo teniendo en cuenta en lo que se estaba convirtiendo la isla. Hoy en día, imposible.

La vida de autocaravana

Viendo la situación, Fran decidió comprarse una autocaravana en la que poder acomodarse y mantener su trabajo en uno de los hoteles de lujo ubicados en el norte de la isla. "De los que somos este año, muchos ya han decidido marcharse", cuenta el empleado.

La nueva ley de limitación de vehículos en Ibiza (los que no estén matriculados y vengan de fuera) también pone nuevas regulaciones a las caravanas, autocaravanas y furgonetas. En concreto, la norma prohíbe estacionar a largo plazo en ningún lugar público, tanto urbano como rústico.

Muchos de los compañeros de este murciano, que tenían su vehículo en el que viven en el aparcamiento del hotel, han tenido que buscarse estos días una alternativa. "La mayoría de han ido a terrenos privados de conocidos o amigos suyos que les dejan estar allí", explica.

Parking del hotel

En su caso, de momento la cadena hotelera les ha proporcionado otro parking más escondido y que estaba habilitado en principio para los managers para poder quedarse allí. En total, son unos veinte los trabajadores que viven en estas condiciones.

"Es que sino, se les hubiera quedado la plantilla, en plena temporada turística, medio vacía, no se lo podían permitir", continúa detallando. Fran también cuenta que todos ellos están "completamente equipados" para dormir perfectamente en la furgoneta, tanto en tema residual como en el de higiene.

Por otro lado, el murciano lamenta que la isla haya llegado a este punto y que se esté llevando a cabo una gestión tan mala a nivel político. "No nos han dado ninguna alternativa, solo nos han dicho que nos vayamos a los campings que tienen licencia para operar, que son cinco y están todos llenos", apunta.

1.800 euros mensuales

Además, el precio mensual por estar en estos campings habilitados (en total hay cinco en todo Ibiza) asciende a la friolera de 1.800 euros mensuales. Una cantidad todavía más inasumible que alquilar una habitación en un piso compartido con otras personas.

Otro de los factores que señala Fran es que, en teoría, está prohibido permanecer más de tres meses seguidos en el mismo parking. "Está prohibido vivir allí", prosigue, antes de denuncias que están viviendo claramente "una persecución" por parte de las instituciones insulares.