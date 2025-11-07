Detenido el entrenador de un equipo de fútbol femenino de Tenerife por presuntamente acosar sexualmente a varias menores de edad

La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano de Tenerife de 47 años como presunto autor de un delito de acoso sexual cometido durante su vinculación con una entidad deportiva en la que, hasta fechas recientes, ejercía como técnico de un conjunto femenino de categoría junior -jóvenes de entre 14 y 17 años-. La intervención se enmarca en la operación Trainer y ha sido dirigida por el Equipo de Mujer y Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.

Tras recibir información que apuntaba a conductas de carácter sexual hacia jugadoras menores de edad, el EMUME abrió diligencias con la prioridad de salvaguardar a las afectadas, y con la vista puesta en esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad posible. En poco tiempo, los agentes reunieron indicios relevantes que describen el modo de actuar atribuido al investigado.

Según la Guardia Civil, el detenido habría enviado mensajes subidos de tono mediante aplicaciones de mensajería y, además, habría aprovechado entrenamientos y partidos para lanzar insinuaciones de contenido sexual de forma presencial. Con esos elementos, los agentes procedieron a su identificación, localización y posterior arresto. El hombre ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas.

Hasta el momento son varias las jugadores afectadas y no se descarta la aparición de más casos, dado que el sospechoso llevaba años relacionado con la entidad, siempre dentro de la sección femenina. Esta temporada era la primera en la que asumía funciones de primer entrenador.

La entidad deportiva ha mostrado una colaboración total con la investigación de la Policía Judicial. Además, ha activado el protocolo de protección del menor y ha ofrecido apoyo a las familias de las afectadas con el fin de mitigar el impacto del caso y favorecer la denuncia de posibles nuevas situaciones.