¿Echas de menos el sabor de Canarias? Una nueva app te dice dónde encontrarlo en la Península

Encontrar productos elaborados en Canarias sin salir de la Península será a partir de ahora mucho más sencillo gracias a una nueva aplicación móvil que permite localizar los puntos de venta de alimentos y bebidas procedentes del archipiélago. Bajo el lema “Desde Canarias”, esta herramienta busca acercar la esencia gastronómica isleña a los consumidores del resto de España y consolidar la presencia de las marcas del territorio en los mercados peninsulares.

La iniciativa ha sido presentada por el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, quien subrayó que la aplicación nace con un doble objetivo: impulsar la visibilidad de las empresas locales y facilitar al público el acceso a productos de calidad que representan la identidad del archipiélago.

González de Vega destacó que las industrias canarias compiten en condiciones desiguales frente a otras comunidades debido a los sobrecostes logísticos derivados de la insularidad. En sus palabras, iniciativas de este tipo son "esenciales para superar las barreras geográficas y garantizar que el sello Elaborado en Canarias gane presencia fuera del territorio insular".

El presidente de Asinca, Virgilio Correa, ejemplificó esta dificultad recordando que colocar un producto canario en los comercios del continente resulta "muchísimo más caro que lo que puede costarle a una empresa andaluza vender en Francia". Sin embargo, considera que la nueva aplicación supone un paso decisivo para que las marcas del archipiélago se posicionen en el mercado nacional y logren un vínculo emocional con los consumidores.

El proyecto apuesta por conectar con el recuerdo de quienes han visitado las islas y desean revivir el sabor de sus vacaciones. La estrategia busca atraer a ese cliente que, tras probar un queso majorero o un ron de Gran Canaria, quiere volver a disfrutarlo en su hogar. González de Vega destacó que casos como el de Ron Arehucas o los quesos con denominación de origen de Fuerteventura demuestran que es posible alcanzar el éxito más allá del Atlántico cuando se combina tradición, calidad y promoción inteligente.

La meta de la campaña es que los productos canarios sean cada vez más visibles en los lineales de supermercados y tiendas gourmet de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. La aplicación permitirá al usuario localizar con rapidez dónde adquirirlos, mostrando la información de los establecimientos que los comercializan. “Con solo un clic se podrá saber qué marcas están disponibles en cada ciudad”, explicó Correa.

El catálogo inicial de la app incluirá cerca de un centenar de referencias pertenecientes a unas quince empresas, entre ellas Kalise, Aguas de Firgas o Gofio La Piña. No obstante, se prevé que antes de final de año el número de productos alcance los trescientos, procedentes de una treintena de industrias.

El lanzamiento oficial de Desde Canarias tendrá lugar el 24 de noviembre en Madrid, en un acto público que marcará el inicio de su campaña de promoción nacional.