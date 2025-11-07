Cae en Gran Canaria un veterano delincuente con 60 detenciones y 25 años de prisión acumulados

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 48 años con 60 detenciones anteriores y un largo historial delictivo, acusado de traficar con heroína en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria. La operación, bautizada Good Morning, culminó con la desarticulación de un punto de venta que abastecía a consumidores habituales en la zona baja de la ciudad.

La investigación partió de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que venía siguiendo la pista a varios focos de distribución tras constatar un repunte del consumo y la oferta en la capital. Los agentes lograron vincular al detenido con otros puestos de venta recientemente neutralizados, entre ellos el que derivó en el arresto de quien era conocido como El Guaca, todos dentro del mismo entramado de abastecimiento.

Tras meses de vigilancias y seguimientos, los investigadores identificaron al sospechoso, un delincuente reincidente con una larga trayectoria. Acumulaba cinco condenas firmes por tráfico de drogas y más de 25 años de prisión a lo largo de su carrera criminal. Ese perfil reforzó la hipótesis de que se encontraba en activo y con cartera estable de compradores.

Modus operandi

El patrón se repetía cada mañana. El hombre salía de su vivienda en La Paterna, tomaba una línea de guagua municipal hacia la parte baja y distribuía dosis entre clientes conocidos. En uno de esos trayectos, el 29 de octubre, fue interceptado. Llevaba en una riñonera 65 envoltorios de heroína listos para la venta, material que quedó intervenido en el acto.

Con autorización del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, se practicó el registro del domicilio. Allí se incautaron más de 100 gramos adicionales del mismo estupefaciente, hasta alcanzar un total de 131 gramos. También se hallaron 7.765 euros en metálico, una pistola de aire comprimido, una balanza de precisión y numerosas joyas ocultas en un armario, indicios compatibles con la actividad investigada.