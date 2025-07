Jennifer López sorprende en Tenerife con un castellano perfecto: "Habla mejor que muchos españoles"

Jennifer López dejó boquiabiertos a miles de espectadores durante su actuación en el Tenerife Cook Music Fest al dirigirse al público con un español impecable. El momento, capturado por el influencer Javi Hoyos, muestra a la artista exclamando "¡A bailar! Vamos a hacer de esta la mejor noche de nuestras vidas", demostrando una pronunciación y naturalidad que sorprendió incluso a sus críticos. El vídeo, que rápidamente superó el millón de reproducciones, generó comentarios como "Habla mejor español que muchos españoles".

Un momento que redefine su conexión con el público hispano

La intervención en español de López marcó un hito en su gira "Up All Night: Live in 2025", la primera en seis años. Más allá de las coreografías espectaculares y los éxitos musicales, fue este gesto lingüístico el que robó protagonismo. La artista, que normalmente se comunica en inglés durante sus conciertos internacionales, eligió Tenerife para romper el molde.

El creador de contenido Javi Hoyos, quien compartió el vídeo viral, destacó: "He flipado. Merece muchísimo la pena verla en directo". Las redes estallaron con comentarios que alababan no solo su dominio del idioma, sino la calidez con que se dirigió al público canario.

El concierto en Tenerife quedará registrado no solo por su espectacularidad, sino por ese instante en que una superestrella global eligió conectar con su público en su propio idioma.