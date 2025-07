Vecinos evitan un incendio forestal en Gran Canaria al descubrir a un hombre prendiendo fuego al monte

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre acusado de intentar provocar un incendio forestal en el monte de Moya, en el norte de Gran Canaria. La actuación fue posible gracias a la intervención de un grupo de vecinos que, tras presenciar comportamientos sospechosos, alertaron a los servicios de emergencia y facilitaron su localización.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de julio, cuando la Unidad de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de Santa María de Guía recibió un atestado del Puesto Principal de Moya informando de que varios ciudadanos habían visto arder un contenedor de plástico junto a la carretera GC-75, a la altura del kilómetro 18. A pocos metros del fuego, una persona permanecía inmóvil, apoyada en la valla metálica, fumando y observando cómo el contenedor se consumía sin intervenir en ningún momento.

Según el testimonio de los testigos, mientras algunos vecinos trataban de sofocar las llamas con cubos de agua, el individuo abandonó el lugar caminando, bajando por la carretera. Sospechando de su actitud, los ciudadanos decidieron seguirlo en su vehículo. Aproximadamente 150 metros más adelante, presenciaron cómo el hombre se internaba en la maleza y comenzaba a prender fuego a su alrededor. Al ser increpado por los vecinos, apagó las llamas y se alejó rápidamente del lugar.

Gracias a esta acción ciudadana, una patrulla de la Guardia Civil logró localizar al sospechoso en el casco urbano de Moya. Según fuentes oficiales, el individuo presentaba evidentes signos de embriaguez y, al ser preguntado por su comportamiento, negó haber causado los fuegos. "Yo no he hecho nada, no he quemado ningún contenedor", habría declarado de forma espontánea a los agentes, alegando que venía caminando desde Fontanales.

La zona afectada por los intentos de incendio forma parte de un espacio natural protegido, clasificado como de alto riesgo debido a la elevada carga vegetal y las condiciones meteorológicas. En el momento de los hechos, la isla de Gran Canaria se encontraba en situación de alerta por peligro de incendios forestales y prealerta por vientos fuertes, lo que aumentaba considerablemente la posibilidad de una catástrofe ambiental.

Especialistas del SEPRONA y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) del Cabildo de Gran Canaria acudieron al lugar para realizar una inspección técnica, cuyos resultados determinarán el alcance del riesgo y las consecuencias potenciales para la población de la zona.

La investigación concluyó con la identificación del sospechoso como presunto responsable de los actos, tanto por la quema del contenedor como por el intento de provocar un incendio forestal. El caso ha sido remitido al juzgado de guardia de Santa María de Guía y a la Fiscalía de Medio Ambiente, que determinarán las posibles responsabilidades penales.