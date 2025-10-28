La Universidad de La Laguna prohíbe un acto de Vito Quiles por considerar que atenta contra los valores académicos

La Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife, ha hecho público que no cederá sus espacios para el evento del periodista y activista Vito Quiles, como parte del tour España Combativa, planeado para el 4 de noviembre. La resolución, informada mediante sus redes sociales y en un comunicado oficial, se basa en la protección de los principios universitarios y en la obligación de asegurar un ambiente académico seguro y de respeto.

En su declaración, la institución académica resalta que su objetivo principal es salvaguardar la seguridad, la armonía y el curso normal de las actividades de enseñanza e investigación. En esa línea, enfatiza que no puede apoyar la propagación de noticias falsas ni de mensajes que atenten contra los derechos humanos, la igualdad o la honra de las personas.

La ULL argumenta que su función como universidad pública implica “proteger la libertad de expresión y el debate diverso", siempre y cuando este se dé dentro de "los márgenes del respeto y según los principios establecidos". "El contexto universitario debe ser útil para el intercambio de ideas y el pensamiento crítico, pero no para impulsar discursos que fomenten la confrontación o el rechazo”, resalta la declaración.

Si bien el centro tinerfeño ratifica su compromiso con la libertad de pensamiento, aclara que esa no debe usarse para divulgar mensajes que violen derechos básicos. “Las universidades son lugares de saber y convivencia, y no deben ser usadas como escenarios de propaganda que no tienen que ver con su labor educativa y científica”, indica la institución.

La Asociación Canaria de Estudiantes de la ULL ha explicado para Radio Club Tenerife que se si el acto se llegara a celebrar habría movilizaciones: "Vito Quiles reproduce un discurso xenófobo, machista y retrógrado", ha señalado su presidente Andrés Paz en el espacio Hoy por Hoy Tenerife de la emisora tinerfeña.

Tras la negativa de la ULL, el acto podría moverse a otro lugar fuera del ámbito universitario, aunque de momento no se ha confirmado una nueva sede ni ambas universidades canarias han recibido solicitudes para la celebración del acto que plantea Vito Quiles.