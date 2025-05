Cantabria dice que será "solidaria" con los menores migrantes pero "sin imposiciones de Sánchez"

La consejera de Inclusión Social de Cantabria, Begoña Gómez del Río (PP), ha reiterado que Cantabria será "solidaria" y acogerá a menores migrantes no acompañados, pero "sin imposiciones unilaterales" del presidente Pedro Sánchez y sin aceptar "que se nos imponga una política desordenada y sin sentido común".

Así lo ha avanzado en declaraciones remitidas a los medios este lunes antes de participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada a las 16.00 horas, a la que ha dicho que acude "con el ánimo de buscar soluciones" y "desbloquear una situación insostenible", porque "está en juego la vida y el destino de muchos niños" que "esperan una decisión que se tome cuanto antes".

"Dentro de los límites de nuestro sistema de protección"

Así, ha señalado que Cantabria quiere apoyar a Canarias, a Ceuta "y a otras comunidades autónomas que están saturadas", pero también "proteger a los niños" y para ello "actuar dentro de los límites de nuestro sistema de protección, con los recursos que tenemos disponibles" y "sin poner en riesgo" a los menores que ya tiene acogidos ni al sistema en su conjunto.

"Queremos que se respeten nuestras competencias", ha sentenciado la consejera, que ha acusado al Gobierno central de "ignorar" la orden del Tribunal Supremo de hacerse cargo de mil menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en Canarias, así como de haberse "rendido a los intereses de sus socios de gobierno y aprobado una norma que es inconstitucional", en alusión al decreto en torno al reparto.

"No permitiremos que se nos impongan decisiones que traten a estos niños como mercancía"

"Desde Cantabria no podemos ser cómplices de este despropósito. Nos comprometemos a acoger a los menores y protegerlos dignamente, pero no permitiremos que se nos impongan decisiones que traten a estos niños como mercancía", ha dicho. Gómez del Río ha insistido en que las comunidades autónomas "somos solidarias y por supuesto ayudaremos a estos menores, pero lo haremos con responsabilidad, sin imposiciones unilaterales del señor Sánchez, que actúa sin diálogo, sin planificación". "El Gobierno de Sánchez no busca soluciones", ha dicho tras subrayar que "hay que tener en cuenta que los principales afectados por esta grave situación son los menores, niños que huyen del hambre y de la guerra".