Esta es la mejor churrería de Cantabria y de las mejores de España

Tomar un chocolate con churros es uno de los planes preferidos de cualquiera durante el invierno, es por eso que hay que saber elegir bien el establecimiento porque la calidad de los churros, su sabor, su punto de azúcar, el aceite e incluso el hecho de que nos sirvan un vaso de agua con el chocolate son detalles a tener en cuenta por los clientes.

Hoy te desvelamos cuál es la mejor churrería de Cantabria para que si te apetece puedas pasarte hoy mismo a disfrutar de un buen desayuno o merienda. Se trata de la churrería Rivero, una negocio familiar que está en manos de la quinta generación, artesanos del churro que han sabido ganarse el prestigio con su buen hacer, su trabajo impecable y el amor por una de las profesiones que más alegrías ha dado a los seres humanos: el churrero.

Ubicada en Santander en la calle General Dávila, 68, es uno de los locales con más solera y prestigio de toda la ciudad. Abierta desde el año 1892, es la misma familia la que sigue con el negocio y pasando las recetas de generación en generación, mientras endulzan la vida de los cántabros y de los que se acercan a visitar Cantabria.

El chocolate se sirve bien caliente, con su punto justo de azúcar y no es demasiado denso ni demasiado líquido, es la receta perfecta de quienes llevan toda la vida dedicándose a hacer churros con chocolate. Aunque los que más se venden son los clásicos, no podemos dejar de recomendarte que pruebes sus famosos churros rellenos de crema pastelera porque son una auténtica delicia.

Chocolate con churros en Rivero. Churrería Rivero.

Aprovechando las carreras de San Silvestre hoy es un día perfecto para disfruta de este manjar, ya sea en familia, con amigos o incluso solo. Un buen chocolate caliente con unos churros es ideal para cerrar el año y para reponerse de las carreras y empezar el año nuevo con un sabor dulce.

Quienes hoy están a cargo de este negocio llevan la friolera de treinta y dos años haciendo churros con chocolate y en Cantabria es sabido que ir a Rivero es sinónimo de calidad. Si te invitan a un chocolate con churros en este establecimiento no dudes en disfrutarlo porque estás tomando los mejores churros de Cantabria y que a su ves están considerados entre los diez mejores de todo el país.

¿Aún no los has probado? No existe mejor receta para acabar con el frío que el chocolate con churros de Rivero.