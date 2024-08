Un importante incendio calcina una nave en Torrelavega (Cantabria) y deja grandes columnas de humo tóxico

Comienzan las fiestas de la Virgen Grande en Torrelavega marcadas por la presencia de llamas en la ciudad. Un incendio arrasa la nave del bazar oriental de la cadena "Siglo XXI" de Campuzano. Se trata de una superficie comercial de grandes dimensiones y transformada en un local para la venta de productos económicos, la cual ha quedado prácticamente destruida este viernes, calcinada por las llamas.

Todo se inició a las 17:59 horas, cuando el fuego se desató. Los equipos de extinción siguen trabajando para apagarlo en estos momentos. Tal es la magnitud del incendio que la columna de humo se puede visualizar desde varios kilómetros de distancia. De hecho, después de las 19:30 horas de la tarde, ha pasado a ser una enorme nube negra y blanca de más de 50 metros. La zona continúa acordonada y los vecinos de lugares aledaños de Campuzano, Cartes y alrededores están atentos al desarrollo del incendio.

Por su parte, los dueños del local afirman que no se han producido heridos y que, además, no se encontraba ningún cliente en el interior del establecimiento en el momento en que comenzó el incendio. Es más, los mismos propietarios del negocio pudieron abandonar el local por sus propios medios al darse cuenta de que se estaba incendiando. Todavía no se sabe qué causó el fuego.

El 112 de Cantabria ha enviado varias ambulancias al lugar de los hechos, junto con cuatro vehículos de los Bomberos de Torrelavega, también bomberos del Parque de Los Corrales de Buelna como apoyo, una docena de efectivos, así como la Policía Local y Nacional. Igualmente, diversas unidades del 061 se han desplazado también, al igual que personal de la empresa eléctrica Viesgo. Con el fin de evaluar con mayor precisión los daños y la situación del incendio, se ha contado con un dron de la Policía Nacional el cual ha sobrevolado el área.

Cabe decir que la entrada a Torrelavega desde Cartes por la carretera nacional N-611 continúa cerrada en ambas direcciones. A su vez, el acceso por el Bulevar Ronda, que rodea Torrelavega, está bloqueado en dirección a Nueva Ciudad y al Barrio Covadonga. La policía está restringiendo el acceso con un perímetro acordonado de más de 100 metros para evitar que la gente se acerque motivados por la curiosidad.

Advertencia por humo tóxico

Por su parte, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha querido transmitir un aviso respecto a lo ocurrido a los residentes, sobre todo a los de Barrio Covadonga, Campuzano y Nueva Ciudad. Así, poco antes de que se diera el inicio de las fiestas de la Virgen Grande, ha indicado: “Se está produciendo un incendio en el establecimiento Siglo XXI de Campuzano. El humo emitido es tóxico por lo que ha de evitarse exponerse a él. Cierren las ventanas de las viviendas próximas y eviten salir a la calle hasta que sea sofocado”. Asimismo, el concejal de Seguridad, Pedro López Noriega, ha acudido al lugar del incendio.