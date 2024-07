Plaga de salpas en las playas de Cantabria

Invasión en la costa. Las playas de Cantabria han recibido una afluencia de salpas, organismos marinos de aspecto transparente y gelatinoso, en El Sardinero, Mataleñas, San Juan de la Canal y La Maruca, para sorpresa de los bañistas. Si bien es cierto que puede alarmar su presencia, son completamente inofensivos y no suponen ningún riesgo para las personas.

Además de esto, cabe añadir que hace una semana se produjeron los primeros avistamientos de carabelas portuguesas en las playas de Laredo, Santoña, Noja y San Vicente. Esta situación ya despertó una gran precaución entre los bañistas aunque hay que aclarar que la aparición de salpas es diferente y mucho menos alarmante.

¿Qué son las salpas? Ni peces ni medusas

Se trata de organismos marinos transparentes y cuya apariencia puede llevar a confundirlos con microplásticos o trozos de vidrio incluso. Las salpas son invertebrados totalmente inofensivos que a su vez juegan un papel esencial en el ecosistema marino. Los expertos afirman que su proliferación en la costa cántabra se debe directamente al cambio climático y al incremento de las temperaturas.

No son ni peces ni medusas, pese a que por su apariencia puedan parecerse a estas últimas. Su nombre científico es Salpa fusiformis y pertenecen, filogenéticamente, a un grupo de animales conocidos como tunicados. Además, son hermafroditas y su reproducción se realiza mediante alternancia generacional, combinando una fase asexual con otra sexual. En la fase asexual, se reproducen por clonación, mientras que en la fase sexual, se reproducen mediante gametos femeninos y masculinos. Su capacidad de multiplicarse es muy rápida.

Un dato curioso es que acostumbran a manifestarse de dos formas: en solitario o como cadena, llegando a formar hasta 15 metros.

¿Cómo actuar ante la presencia de estos invertebrados?

En este sentido, tanto expertos marinos como las autoridades locales destacan que la presencia de salpas es un fenómeno natural y temporal que no compromete la seguridad de las playas ni la salud de los bañistas, por lo que lo mejor es dejarlas en paz y continuar como si nada. De hecho, a diferencia de las medusas, al no tener tentáculos no pican ni su contacto con la piel causa algún problema en el organismo.

Las salpas, en particular la salpa fusiforme o salpa común, son comunes en todos los océanos del mundo. Estos organismos filtran el agua de mar, ayudando a regular el fitoplancton y el ciclo del carbono, lo que los hace fundamentales para el equilibrio ecológico marino, por lo que su presencia es beneficiosa.

Es comprensible que para todos aquellos que no sepan sobre estos invertebrados, su aparición masiva en las costas pueda sorprenderles e incluso inquietarles, pero lo cierto es que no hay razón para ello. En cualquier caso, y más allá de la sorpresa inicial, se ha informado a los bañistas sobre la no peligrosidad de las salpas. Y es más, su aparición sirve también como recordatorio de los cambios en nuestro ecosistema derivados del calentamiento global, de manera que modifica los patrones de distribución de numerosas especies marinas.

Con todo ello, pese a la visita de estos organismos marinos, el litoral de Cantabria sigue siendo un entorno seguro y de disfrute, especialmente en estas fechas de verano. Asimismo, se proseguirá controlando la situación por parte de las autoridades, realizando un monitoreo así como ofreciendo toda la información pertinente con el fin de asegurar la tranquilidad de los ciudadanos y visitantes de la zona.