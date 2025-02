PRC y PSOE defenderán hoy una moción de censura en un municipio de Cantabria para sacar al PP de la alcaldía

La Corporación de Cabezón de la Sal debatirá este jueves 20 de febrero, a las 12.00 horas, la moción de censura presentada por PRC y PSOE contra el alcalde, el 'popular' Óscar López, que gobierna en minoría el Ayuntamiento desde el inicio de la legislatura en 2023.

Regionalistas y socialistas han impulsado la iniciativa argumentando "falta" de nuevos proyectos para el municipio y "de ilusión por seguir gobernando" por parte de López, que si todo va según lo previsto será sustituido al frente del Consistorio por Víctor Reinoso (PRC), quien ya fue alcalde anteriormente con el apoyo del PSOE.

Sin embargo, al inicio de esta legislatura PRC y PSOE no cerraron un nuevo pacto pese a que la suma de los concejales que obtuvieron en las elecciones municipales de 2023 -cinco y dos, respectivamente- les hubiera permitido gobernar con mayoría absoluta, como van a hacer ahora, ante los seis del PP que ostentaban el poder en minoría. Así, Reinoso recuperará el bastón de mando al frente de un equipo para el que ya tiene las áreas y los cargos definidos.

Él mismo avanzó la semana pasada a los medios que existe un acuerdo con todas las concejalías y que éstas serían públicas más adelante. Según dijo el regionalista, esta moción de censura es el trabajo conjunto del PSOE y PRC "de mucho tiempo" en el ayuntamiento y "es vox populi, casi desde el verano pasado". De hecho, destacó que se trata de la tercera legislatura en la que ambos partidos vienen trabajando conjuntamente.

Por su parte, la concejala socialista María Jesús García apuntó que vienen "con ilusión y ganas" de poner en marcha su proyecto, pues no ve en el PP "más intención de gobernar. Parece un alcalde como cansado, no tiene proyectos y parece que ni ilusión por seguir gobernando", manifestó. Frente a ellos, el todavía alcalde aseguró que "no existe parálisis" en el Ayuntamiento, sino que la moción responde a una "maniobra torticera", "injusta e injustificada", que tiene que ver con los procesos internos abiertos en PRC y PSOE por sus respectivos liderazgos autonómicos y no con su gestión como regidor.

Irónicamente, tildó de "casualidad" que sea ahora cuando socialistas y regionalistas se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante la moción cuando en el año y medio que ha pasado ya de legislatura en el municipio no habían logrado llegar a un acuerdo para ello. Para López, el relevo en la Alcaldía va a afectar negativamente a Cabezón de la Sal una vez demostrado, a su juicio, "el nivel tan bajo de hacer política" de PRC y PSOE. Se trata de la quinta moción de censura de la legislatura en los ayuntamientos cántabros, tras las de Rionansa, Voto, Santillana del Mar y Molledo.