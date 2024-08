Quejas en Cantabria por los transbordos en autobús de Renfe en plena temporada alta: "la peor decisión en el peor momento"

La paralización de trenes Renfe en Cantabriadurante este mes de agosto y por la que los convoyes que conectanSantander con las ciudades de Madrid, Palencia y Valladolid han dejado de operar está desatando diversas reacciones adversas, a tan sólo dos días de su comienzo. Recordemos que el motivo de esta interrupción del servicio se debe a la mejora en la infraestructura, con las obras de la conexión de alta velocidad y la duplicación de la vía convencional.

Así, tal y como anunció, Renfe ha iniciado su plan alternativo de transbordos por carretera en la región cántabra, que se extenderá durante todo el mes, en medio de las quejas de los viajeros y las críticas del Gobierno regional, el Ayuntamiento de Santander y los hosteleros. Y es que no comprenden la decisión de realizar las obras de alta velocidad y la duplicación de la vía convencional durante el mes más turístico del año.

Desde la otra parte, Renfe, se defiende que la "normalidad" ha prevalecido en este primer día del plan alternativo de transporte, que contempla más de 2.500 servicios de autobús para reemplazar al ferrocarril durante un mes. Además, la compañía ferroviaria ha señalado que se han realizado "ajustes" en los horarios de los trenes de larga distancia, variando entre 5 y 11 minutos.

Críticas en las filas políticas: "Quizás agosto no sea el mejor momento" para las obras

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, aún desconoce si el cierre de las vías afectará la afluencia de turistas que eligen la capital cántabra, un destino en crecimiento, especialmente popular en el norte durante las cada vez más frecuentes olas de calor. “Tendremos que hacer balance”, ha emplazado para más adelante a los periodistas.

Igual reconoció que las obras son necesarias y que es normal que causen molestias, pero señaló que “quizás agosto no sea el mejor momento para interrumpir la comunicación ferroviaria con la ciudad. Y si debe hacerse, es fundamental avisar con suficiente antelación para que la gente no se sienta engañada”, ha demandado.

En ese sentido, la alcaldesa ha manifestado que "ojalá la variación en tiempo sea de once minutos pero a mi me parece que bajar de un tren, subir las maletas al autobús, bajarlas... con 2.500 trayectos en carretera, más el trafico habitual que hay, no va a ser lo más cómodo”. A pesar de todo, también ha defendido que “aún así Santander sigue siendo la mejor ciudad para venir".

Por otra parte, para la Consejería de Turismo, la interrupción del tráfico ferroviario es una “pésima noticia”. “Creemos que es la peor decisión en el peor momento, ya que es justo ahora cuando Cantabria está en plena temporada alta y esto se acabará notando”, han trasladado a EFE fuentes de este departamento. Turismo advierte de los daños al sector, señalando que el desplazamiento será más complicado y aumentará el tráfico en la autovía. “Se podían haber hecho las cosas de otra forma”.

Igualmente, el consejero de Fomento, Roberto Media, ha querido lanzar críticas por la falta de información a los viajeros. Así, ha asegurado que "no puede ser que haya usuarios que el viernes han comprado el billete y se hayan enterado hoy de que se iban a tener que trasladar en autobús”. Y ante todo ha querido pedir que se cumplan estrictamente las previsiones de las obras. “Exigimos que ni un solo día de este mes de agosto pase el mes de septiembre”, ha subrayado el consejero, que espera que, si ha faltado planificación en la alternativa que se ha ofrecido a los viajeros, al menos las obras acaben “en tiempo y plazo”.

Preocupación en la hostelería

El presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Eduardo Lamadrid, reconoce que la obra es esencial para el futuro de la comunidad autónoma, pero sostiene que el momento elegido para llevarla a cabo "es el que más perjudica a los intereses turísticos de la región". Y es que, tal y como recordó, agosto es el mes en que Cantabria recibe la mayor cantidad de turistas, y además, en los últimos meses, ha experimentado una reducción en las conexiones aéreas con Madrid. Según Lamadrid, el ferrocarril es un transporte esencial para quienes visitan Santander y Cantabria en agosto, y “ha faltado información al turista final”.

Además, ha apuntado que "estamos seguros que la obra es necesaria pero se debía haber actuado de otra manera para que esto no hubiera repercutido ni en la cantidad de posibles turistas que vengan a Cantabria ni en la calidad del servicio que prestamos”.

Quejas y confusión por parte de los viajeros

Viajeros del tren que sale de Santander hacia Madrid han manifestado a EFE su descontento por tener que realizar el trayecto hasta Palencia en autobúsy luego continuar en tren, cargando con su equipaje. Sin embargo, la queja más frecuente ha sido que no se enteraron del cambio hasta el último momento.

Un grupo de jóvenes que volvía a Madrid después de sus vacaciones ha criticado la falta de información sobre los transbordos al momento de comprar los billetes. Esta mañana recibieron un mensaje de Renfe y, tras guardar su equipaje en el maletero del autobús, resumieron su experiencia diciendo que fue un “muy mal trato al cliente”.

Otro pasajero que estaba haciendo cola en la estación para que le revisaran el billete antes de abordar uno de los autobuses en la puerta, explicó que compró el billete hace cuatro días y recibió un correo ayer notificándole que tendría que realizar parte del viaje por carretera.

Este mismo afectado ha afirmado que “no obstante, me han dicho que me devolvían el dinero del billete. Pero a estas alturas buscarse otro transporte a Madrid es complicado”. Por ello, en su opinión, es “increíblemente insensato” hacer estas obras “en pleno mes de vacaciones”.

Renfe: mensaje de tranquilidad

Renfe ha querido poner énfasis en el hecho de que Cantabria no quedará sin transporte ferroviario este mes de agosto, ya que todos los servicios programados se mantendrán mediante el plan alternativo establecido y en los mismos horarios, con excepción de algunos ajustes en las salidas y llegadas del trayecto entre Santander y Madrid.

El cierre de las vías afecta no sólo a los servicios de larga distancia, sino también al tren regional hacia Valladolid, incluyendo el servicio "playero" de fines de semana y festivos, así como a las líneas de cercanías, para las cuales se han programado 1.500 viajes en autobús durante agosto.

Desde Renfe han subrayado su intención de transmitir a los viajeros “un mensaje de tranquilidad” y ha señalado que, para mitigar las molestias que pueda causar el trayecto en autobús, ha fijado una tarifa única para todos sus servicios (38,15 euros para el billete básico a Madrid), en un mes en el que los precios suelen ser más elevados.