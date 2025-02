¿Tienes plan para hoy?, vete al teatro a ver esta obra divertida basada en la Cantabria rural

Para los amantes del teatro costumbrista y que quieran pasar un buen rato disfrutando de una obra que recrea la vida de los pueblos de la tierruca, hoy es la oportunidad de hacerlo.

El Palacio de Festivales acoge hoy 27 de febrero el estreno de la obra teatral '25 vacas' que, ambientada en la Cantabria rural, relata una historia de lazos de sangre enfrentados.

La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala Pereda bajo la dirección de Rita Cofiño, quien también produce esta pieza con texto de la dramaturga santanderina Maije Guerrero.

La obra cuenta cómo tres hermanas, "cada una cargando con su propio tormento y anhelo", se ven obligadas a convivir en la deteriorada cabaña familiar tras el fallecimiento del padre. Las vacas de un vecino aparecen muertas en extrañas circunstancias, y ellas deben decidir si son capaces de volver a tejer los hilos de su familia deshilachada en medio del caos, la pérdida y la acusación.

Interpretada por las jóvenes actrices Lucía Alvear, Belén Cañas y Olivia Matas, y con la colaboración especial de Juan Antonio Sanz, retrata las relaciones familiares en un entorno rural, que promete cautivar al público con una mezcla de misterio y realismo mágico. La obra se convierte en un espejo que refleja las luchas internas de estas tres hermanas, forzadas a confrontar sus diferencias y secretos enterrados.

Ellas deben decidir si son capaces de volver a tejer los hilos de su familia deshilachada en medio del caos, la pérdida y la acusación.

No te la pierdas si no tienes plan para hoy porque las risas están garantizadas y no hay muchas posibilidades de ver teatro de este tipo. La obra durante una hora, es ligera y es un planazo para un jueves tonto de finales de febrero.