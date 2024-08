El Ayuntamiento de Toledo va a solicitar a la Guardia Civil que le devuelvan los terrenos de La Peraleda tras el fracaso del cuartel

Hace varios meses se desató la polémica en la ciudad de Toledo debido a que miles de jóvenes toledanos trasladaron sus quejas al ayuntamiento a través del portal 'Toledo Responde' debido a que una de las dos terrazas de ocio nocturno ubicadas en el recinto ferial de La Peraleda llamada 'Summerland' permanecía cerrada porque se ha visto afectada legalmente por el proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil en la capital regional que lleva más de un año paralizado debido a que la zona se declaró de alto riesgo de inundación.

La decisión por parte del Ayuntamiento de Toledo fue sacar a concurso la licitación de 1.707 metros cuadrados de suelo municipal para la instalación de una carpa desmontable por seis meses en el recinto ferial de la Peraleda para su explotación hostelera.

Vista aérea del recinto ferial de La Peraleda en Toledo Ayuntamiento de Toledo

El ayuntamiento reclama la devolución de los terrenos

En este sentido, este miércoles en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno toledano, Juan José Alcalde, ha señalado que desde el consistorio toledano pretenden solicitar la devolución de los terrenos cedidos. "Hay un acuerdo plenario que determina realizar esa solicitud, un acuerdo que en el Ministerio ya conocen desde junio", ha insistido el portavoz.

"A día de hoy no tenemos ninguna contestación de los planes que tiene el Ministerio en la propiedad y vamos a requerirle que nos informen de qué van a hacer", ha destacado Juan José.

En este sentido, el portavoz ha apuntado que "si el fin de la cesión era la construcción de un cuartel que no van a construir, no tiene sentido que la propiedad no sea del Ayuntamiento de Toledo".

Una situación que según Juan José Alcalde "está perjudicando a los jóvenes, que no han tenido una segunda terraza de verano porque es propiedad de la Guardia Civil".

"Son muchos años engañando a la Guardia Civil y creemos que el Ayuntamiento tiene que tender la mano para ser el nexo de unión para tener ese espacio digno para ese cuartel necesario para la Guardia Civil", ha concluido el portavoz del consistorio toledano.