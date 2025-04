El Canijo de Jerez, Amaral o Dani Fernández, platos fuertes de las Fiestas de San Julián de Cuenca

Ya se conocen los artistas y las fechas de los conciertos que se celebrarán con motivo de la Feria y Fiestas de San Julián 2025 de Cuenca, que irán desde el jueves 28 de agosto hasta el sábado 30 de agosto.

Así lo ha adelantado el concejal de Festejos, Alberto Castellano Barragán, quien ha subrayado"el gran seguimiento que tienen todos los artistas", quienes llenan-ha dicho- "los recintos en los que actúan durante sus giras, así como los diferentes estilos de cada concierto".

Los primeros artistas en subirse al escenario de la ciudad conquense serán El Drogas, Los Estanques y El Canijo de Jerez y Expolike el jueves 28 de agosto. Actuaciones a las que se suma la de Amaral, que actuará el viernes 29 de agosto.

La última tanda de concierto llega el sábado 30 de agosto con artistas como Dani Fernández, Viva Suecia, Sexy Zebras, We are not DJs y Das Model.

Con estas propuestas musicales, el Ayuntamiento conquense "vuelve a hacer patente el apoyo al talento local con la actuación de grupos de la ciudad, que compartirán escenario con destacadas figuras nacionales".

Ubicación

Este año los conciertos cambian de ubicación. En lugar de celebrarse en el estadio municipal de La Fuensanta como es habitual, se desarrollarán en un espacio anexo a este, donde ya se están llevando a cabo las labores necesarias para su acondicionamiento.

"Un gran paso adelante para que Cuenca cuente con un recinto fijo para celebrar este tipo de eventos", ha concluido Castellano.