Un cura de Toledo deja las redes sociales tras ser sancionado por rezar la muerte del Papa Francisco

Uno de los sacerdotes toledanos que admitió rezar para que el Papa Francisco vaya al cielo cuanto antes, Francisco J. Delgado, ha anunciado en su perfil de 'X' que se ve "obligado a interrumpir la actividad en todas mis redes y a suspender mi participación en medios de comunicación" por orden directa del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

"En esta ocasión no lo hago por mi propia voluntad. No me queda más remedio que defenderme de una calumnia de la que espero algún día poder dar detalles", manifiesta en redes sociales el sacerdote J. Delgado.

"A pesar de la persecución, sigo manteniendo mi propósito de ser fiel a la Iglesia de Cristo y a su jefe visible, que es el Papa Francisco", continúa el cura toledano.

"Ofrezco todos los sufrimientos de esta situación por la conversión de aquellos que dañan a la Iglesia, desde fuera y desde dentro. ¡Viva Cristo Rey!", concluye en su comunicado publicado en 'X'.

La polémica se originó el pasado 22 de febrero en una tertulia digital conocida como "La Sacristía de Vendée" que se emite a través de diferentes plataformas como Youtube o Twitch cuando uno de los sacerdotes partícipes en esta charla, el sacerdote toledano Gabriel Calvo Zarraute, confesó lo siguiente: "yo rezo mucho por el papa, para que pueda ir al cielo cuanto antes". Una declaraciones que el moderador del debate, el sancionado sacerdote toledano J. Delgado siguió el hilo diciendo: "A ver si rezamos más fuerte".

Tras publicarse estas impactantes declaraciones en varios medios de comunicación, el Arzobispado de Toledo mostró su rechazo a estas declaraciones: "No representa en modo alguno la línea de comunicación de esta Iglesia particular. Reiteramos y ratificamos las llamadas a la comunicación efectiva y afectiva con el sucesor de Pedro".

Poco después los sacerdotes pidieron disculpas y afirmaran que lo habían dicho "en tono de humor". Finalmente, el sacerdote toledano y regidor de la tertulia sacerdote, Francisco J. Delgado, abandona sus redes sociales