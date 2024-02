Los sacerdotes de Toledo piden disculpas por rezar por la muerte del Papa Francisco

Varios sacerdotes de Toledo volvieron a protagonizar una polémica en contra del Papa Francisco, en este caso, en una tertulia digital conocida como "La Sacristía de Vendée" que se emite a través de diferentes plataformas como Youtube o Twitch, uno de los sacerdotes partícipes en esta charla, el sacerdote toledano Gabriel Calvo Zarraute, confesó lo siguiente: "yo rezo mucho por el papa, para que pueda ir al cielo cuanto antes".

Unas declaraciones a las que el americano, Charles Murr, afirmó: "Yo también me uno a las oraciones del padre Gabriel para el santo padre". El moderador del debate, el también toledano Francisco J. Delgado, siguió el hilo diciendo: "A ver si rezamos más fuerte".

Los sacerdotes piden disculpas

En este sentido, el programa de tertulia digital "La Sacristía de Vendée" ha publicado en su cuenta oficial de X un hilo donde los sacerdotes se disculpan por "el desafortunado comentario, dicho en tono de humor", pero aseguran que tales declaraciones "no expresan deseos de la muerte del Papa, como algunos medios maliciosamente han difundido", aunque dicen que pueden "comprender que se pueda entender de esa forma".

Además han reafirmado su "adhesión al Papa Francisco" y su "rechazo a los ataques contra el Papa y la unidad de la Iglesia y aquellos que niegan la legitimidad del ministerio del Papa".

El Arzobispado de Toledo no descarta tomar medidas

Desde el Arzobispado han confesado su "profundo pesar" por estas declaraciones de los sacerdotes y rechazan "cualquier manifestación de desafecto alPapa Francisco".

Además han trasladado a los implicados la necesidad de pedir disculpas porque "lesionan la comunión de la Iglesia y escandalizan al Pueblo de Dios" y no se responsabilizan de lo dicho en este canal de Youtube que aseguran "no representa en modo alguno la línea de comunicación de esta Iglesia particular".

Por su parte, desde el Arzobispado de Toledo no descartan adoptar otras medidas de corrección respecto a estos sacerdotes y agradecen el trabajo de aquellos otros que promueven "el afecto al Papa Francisco con el Pueblo santo de Dios que camina en Toledo".