Del diagnóstico al tratamiento: así ayuda la logopedia en la vida de personas con enfermedades raras

De todos ellas, muchos son niños, y no son precisamente pocos los casos en los que la patología que padecen les hace presentar dificultades en el lenguaje -ya sea oral o comprensivo- o trastornos en la deglución, motivo por el que la logopedia cobra un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras.

Así lo ha contado en una entrevista a LaRazón en Castilla-La Mancha Lucía Tordesillas, logopeda del centro ‘Tejiendo Nubes’, ubicado en Toledo, quien ha subrayado que muchas de estas patologías pueden aparecer antes de los 2 años de edad, si bien otras, se diagnostican en la vida adulta.

“Se dan casos desde el niño que no habla hasta el niño que comunica perfectamente, que no padece ninguna discapacidad intelectual como tal, pero sus problemas en el lenguaje están relacionados con la inteligibilidad por su lengua o por su anatomía orofacial”, añade la logopeda, al mismo tiempo que detalla que esto puede provocar que el paciente no pueda