Este es el único Lamborghini que puedes comprarte en Castilla-La Mancha sin molestar a Pedro Sánchez

Este pasado miércoles, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, desató la polémica tras sus declaraciones en el Instituto Cervantes de Madrid desde donde dio comienzo al nuevo curso político.

"España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en nuestro país, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis", estas fueron las palabras emitidas por Sánchez durante su última comparecencia.

Unas declaraciones que se han vuelto virales en las redes sociales y que han abierto un extenso debate. Cabe señalar que un ejemplar del modelo 'Lamborghini Urus' de la prestigiosa y conocida marca italiana de coches lujosos cuesta alrededor de 250.000 euros en España. Además otros modelos como el 'Aventador' pueden superar incluso los 350.000 euros.

Lamborghini Urus Performante Lamborghini

En este sentido, son muy pocos los españoles que pueden permitirse un coche Lamborghini y los datos de matriculación lo corroboran, entre los años 2022 y 2023 solo se matricularon 68 coches de la marca italiana, lo que supone el 0,0039 por ciento del numero total de vehículos matriculados en nuestro país en esos dos años, que fueron 1.761.706.

Por otro lado, es preciso destacar que Lamborghini solo cuenta con dos concesionarios oficiales en nuestro país, uno en Madrid y otro en Barcelona, de manera que si deseas adquirir uno de sus coche lujosos deberás desplazarte hasta estos dos puntos de venta o bien adquirirlo en el mercado de ocasión.

Sin embargo, la marca italiana cuenta con una sección desconocida para muchos. En el año 1948 Ferruccio Lamborghini decidió comenzar a fabricar tractores con las siglas 'Lamborghini Trattori'. En un primer momento, la maquinaria agrícola de Lamborghini monta motores de vehículos y camiones militares.

Tractor 'Lamborghinetta' Wikipedia

Años más tarde, en el 1951 nace el modelo 'L33' siendo el primer tractor fabricado en serie completamente Lamborghini. Con el paso del tiempo la marca Lamborghini Trattori fue mejorando su cadena de producción para crear vehículos agrícolas de mayor calidad y de mayor potencia. Cabe señalar que estos tractores son los primeros en Italia en portar un cambio sincronizado de serie, algo que les genera muchas ventas.

En el año 1973 la sección agrícola de la famosa marca ligada a los coches de lujo pasa a formar parte del Grupo SAME (Società Accomandita motori endotermici). A finales de la década de los 80 y principios de los 90, Lamborghini Trattori saca a la venta una de sus serias más exitosas: Serie Racing, Serie Champion, Serie Premium, Serie Agile y Serie Sprint.

Lamborghini Nitro 130 VRT Lamborghini Trattori

Ya en el siglo XXI, concretamente en el 2013, la marca italiana presenta su nuevo tractor Nitro que obtiene numerosas condecoraciones y premios internacionales entre los que destacar el Tractor of the Year (Golden Tractor for the Design 2014) y el RedDot Award 2014.

En Castilla-La Mancha, Lamborghini Trattori cuenta con un total de cinco concesionarios oficiales donde puedes adquirir uno de sus tractores con tintes "premium": Ciudad Real, Campo de Criptana (Ciudad Real), Tomelloso (Ciudad Real), Villaseca de la Sagra (Toledo) y Mejorada (Toledo).