Así fue la presunta violación por la que Achraf Hakimi podría enfrentarse a 15 años de cárcel

La excelente temporada de Achraf Hakimi con el PSG podría verse empañada por un juicio por violación. En un escrito de acusación final, fechado el 1 de agosto, la fiscalía de Nanterre ha solicitado la imputación penal del futbolista internacional marroquí de 26 años. Es sospechoso de obligar a una joven a tener sexo en su domicilio cerca de París en febrero de 2023.

El jugador siempre ha negado estas acusaciones pero «ahora le corresponde al juez de instrucción tomar su decisión en el marco de su orden», declaró la fiscalía. Si es juzgado por violación, se enfrenta a una pena de hasta quince años de prisión.

La abogada de Achraf Hakimi, Fanny Colin, confirmó a RMC que la fiscalía había solicitado un juicio: «La fiscalía, es decir, la Fiscalía, está cumpliendo con su función de intentar reunir pruebas incriminatorias. Pero conozco el caso y puedo afirmar que existen numerosas pruebas exculpatorias. Será responsabilidad de la defensa presentarlas. En este caso, lucharemos hasta el final para que se esclarezca la verdad y para que se diga y se entienda que Achraf Hakimi no dijo ni hizo absolutamente nada, que no tiene nada que reprocharse».

"Un gran alivio"

Dice sentirse tranquila ante un posible juicio y cuestiona la versión de la víctima, que considera incoherente. "En casos de violación o agresión sexual, en el 99,9 % de los casos, las evaluaciones psicológicas indican que hay un síntoma, trastorno de estrés postraumático, lo que sea, una pesadilla, aumento o pérdida de peso. Aquí, nada", enfatiza.

"Mi cliente recibe esta noticia con inmenso alivio", asegura por su parte la abogada del demandante, Rachel-Flore Pardo.

¿Qué ocurrió aquella noche?

La chica relató ante las autoridades que conoció a Achraf Hakimi el 16 de enero de 2023 cuando empezaron a hablar a través de Instagram. Así, tras mantener varias conversaciones, decidió quedar con él y fue hasta su vivienda el sábado 25 de febrero en un vehículo VTC que pagó el futbolista. Una vez en el domicilio, la joven asegura que el deportista le besó en la boca, le levantó la ropa y le besó los pechos. Todo ello sin su consentimiento. Después, asegura que llegó a ser penetrada con los dedos pese a que ella se negó y lo apartó. Ante el nerviosismo, alertó a un amigo y este la fue a buscar.

El supuesto encuentro se produjo mientras la entonces mujer del jugador, la actriz española Hiba Abouk, estaba de viaje en Dubái con los dos hijos de la pareja.

La mujer no quiso formalizar una denuncia contra el jugador, aunque sí compartió su testimonio con la policía francesa. Una declaración que en el país galo es suficiente para que las autoridades empiecen el proceso de investigación. A diferencia que en España, la gravedad de la acusación es suficiente para investigar los hechos aunque no exista denuncia. La joven no quiso dar este paso por miedo a represalias y por no contar ni con testigos ni con un examen médico, al contrario de lo que ocurrió con Dani Alves.

La presunta violación habría tenido lugar en vísperas del Clásico entre el Olympique de Marsella y el PSG, al que Hakimi no pudo asistir.