La Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha se declarará en contra del acuerdo PSC-ERC

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha convocará esta semana una reunión de su Consejo Territorial con la intención de emitir una declaración institucional contra el posible pacto entre ERC y el PSC que según la propia FEMP provocará una "caja singular" y una fiscalidad propia" para la región de Cataluña.

El presidente de la FEMP en la región, el 'popular' y también alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha manifestado que con este posible acuerdo "la insolidaridad se cierne" sobre el resto de comunidades autónomas.

"No creemos que esto sea bueno para España, si no todo lo contrario", ha manifestado Gregorio a lo que ha añadido que "los ayuntamientos serán los que sufrirán esta insolidaridad en la financiación".

El máximo representante de la FEMP considera que un acuerdo como el que ERC propugna provocará que el país se divida "en zonas ricas y zonas pobres" que no tendrán la financiación para mantener sus servicios públicos.

"Nosotros, la FEMP, lo que queremos es alzar la voz, que este acuerdo rompe uno de los principios básicos de nuestra Constitución Española, que es la solidaridad, el trabajo entre territorios", ha insistido.

José Julián Gregorio espera que "impere la cordura, sobre todo en el PSOE", y que sean los propios socialistas los que no apoyen esta financiación.

"Estamos hablando de ciudadanos, de personas, jóvenes y mayores que necesitan que el Estado les respalde", ha destaco Gregorio.

"Desde la FEMP utilizaremos todas las armas jurídicas que el Estado de Derecho nos da para llevar este acuerdo al Tribunal Constitucional", ha concluido el presidente de la FEMP en Castilla-La Mancha.

Una respuesta de la FEMP que llega después de la declaración institucional de este miércoles por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, donde ha manifestado que no va apoyar el acuerdo PSC-ERC: "No lo voy apoyar y confío plenamente en que mi partido, el PSOE, no lo tolere. Este planteamiento no va a salir adelante, sería una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar", ha afirmado el presidente autonómico.