Page sobre el acuerdo PSC-ERC: "No lo voy apoyar y confío en que el PSOE no lo tolere"

Tal y como anunció ayer el Gabinete de prensa del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este miércoles 31 de julio se ha producido una declaración institucional "importante" por parte del líder autonómico.

García-Page ha comenzado esta declaración señalando que a él no le ha llegado "ningún documento firmado por el PSOE, lo desconozco. A estas alturas solo me han llegado borradores", refiriéndose al documento de acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente del Parlamento de Cataluña a lo que el presidente castellanomanchego ha añadido, "he visto un comunicado muy genérico que se lo puede llevar el viento del cambio de opinión de pasado mañana, confío en que no pueda prosperar".

"No lo voy apoyar, les puedo decir hasta aquí"

"No lo voy apoyar y confío plenamente en que mi partido, el PSOE, no lo tolere. Este planteamiento no va a salir adelante, sería una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar", ha afirmado el presidente autonómico.

"Estoy convencido de que mi partido no va abalar esto. Como socialista no me representa ni me vincula nada más que lo aprobado en los congresos que es lo contrario a lo anunciado por ERC", ha señalado Page.

"Puigdemont vendrá y dirá estoy aquí, pero yo les puedo decir hasta aquí. Este planteamiento no va a salir adelante, sería una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar", ha insistido.

"Yo y millones de personas lo vamos hacer"

"Lo que yo le he escuchado a ERC es el planteamiento menos de izquierdas desde que tengo uso de razón. Es el egoísmo en persona. Lo que buscan antes que la igualdad es la independencia. El problema no está en ERC está en quien deja de lado su programa político y sus convicciones. Yo y millones de personas no lo vamos a hacer", ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha.

"Este acuerdo rebasa todos los limite porque afecta al bolsillo y a la vida de la gente. Es el ejemplo de egoísmo y desprecio a otros territorios más grave que he visto en mucho tiempo", ha destacado García-Page sobre el acuerdo entre el PSC y ERC.

Defiende a Illa como presidente

El socialista castellanomanchego a elogiado al candidato del PSC, "lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que el presidente sea Illa ya que ha ganados dos veces la elecciones y estoy convencido con tiempo y con tranquilidad desmontaría uno por uno los montajes del independentismo. Sería el presidente de la normalización".

"Hay que hacer posible la investidura de Illa sin que el coste tenga que pagarlo el resto de territorios de España y particularmente el PSOE en el resto de España al que no se podrá defender lo indefendible", ha insistido.

"No estoy cambiando de opinión constantemente"

El presidente de la región castellanomanchega se ha defendido de los ataques: "Que si soy facha que si soy de derechas, lo que plantea Esquerra es crear una fábrica para alimentar a la derecha. Algunos de mucho poder dirán que soy el de siempre, los de siempre, Lamban y Page. Me alegra ser el de siempre porque no estoy cambiando constantemente de opinión. Si piensan que me ofenden se están equivocando".

Advierte al PSOE y Sánchez

"Durante estos días dirán que lo importante es que voten los militantes de ERC, luego vendrá la letra pequeña. Lo que combato, es que mi proyecto, mi partido, el PSOE, no se plantee si quiera esta operación de ataque contra la igualdad", ha denunciado Page.

"El PSOE se fundó para combatir la desigualdad, no podeos promoverla y ampararla. Muchos dudarán que un papel no firmado, ni presentado, ni avalado, termine siendo mojado, de todas formas las declaraciones de Esquerra ya son bastante graves".

"Este episodio pertenece a una misma película, desde los indultos, desde la reforma del código penal para bajar las penas de malversación y desde la Ley de Amnistía, desde todos estos pasos se puede llegar a esto. Los guionistas son los mismos, los independentistas", ha lamentado el socialista.

"Los impuestos los pagan los ciudadanos no la Generalitat de Cataluña"

"La riqueza nacional es de todos, es la expresión mas depurada de la soberanía nacional. Rechazo por completo el concepto de balanzas y de recibir lo que damos, es inasumible", ha destacado García-Page.

"Es absurdo plantearse departamentos porque los impuestos los pagan los ciudadanos y las empresas no la Generalitat de Cataluña. La gente los paga porque son obligatorios para mantener el estado de bienestar, tenemos que contribuir todos", ha afirmado.

"La izquierda ha abanderado siempre la progresividad de los impuestos, los que más tienen pagan más y los que menos pagan menos, pero eso no vale para las comunidades autónomas", ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha.

"Ni los hombres de negro de la UE"

"El independentismo está haciendo lo que quiere, que es romper esto con un tono paliativo hacia los españoles. Esto que plantean es obsceno y bochornoso. No se puede plantear que la caja y las llaves la tengan ellos", ha continuado denunciando García-Page.

"Vamos a pasar de que la mentira de que España lleva robando mucho tiempo. Ni los hombres de negro de la Unión Europeo", así ha concluido Emiliano García-Page esta declaración institucional desde el Palacio de Fuensalida (Toledo).