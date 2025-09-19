Solo un colegio de Castilla-La Mancha destaca entre los 100 mejores de España

En un país con más de 30.000 colegios repartidos entre la gestión pública, concertada y privada, elegir el centro educativo ideal para los hijos puede ser todo un desafío para las familias. Para facilitar esta tarea, la prestigiosa revista Forbes publica cada año un ranking con los 100 mejores colegios de España, valorando no solo la excelencia académica, sino también la formación integral y las oportunidades que ofrecen.

En la edición más reciente, Castilla-La Mancha tiene un representante destacado: el International School San Patricio Toledo, el único centro de la región que ha logrado colarse en esta exclusiva lista.

Este colegio privado no solo imparte el Bachillerato Internacional en todas sus etapas -desde Infantil hasta el final de Secundaria- sino que además apuesta por formar alumnos conscientes, comprometidos y preparados para los retos actuales y futuros. A través de proyectos de responsabilidad social, el alumnado desarrolla una mentalidad cívica y global que va más allá del aula.

Instalaciones y programas que marcan la diferencia

Con un amplio campus de más de 30.000 metros cuadrados, el International School San Patricio Toledo ofrece un entorno ideal para que los estudiantes exploren sus habilidades en múltiples áreas: deportes de competición, artes, tecnología o emprendimiento, siempre con una formación moderna y adaptada a las demandas del futuro.

Además, el colegio refuerza competencias clave como la educación financiera, la gestión del tiempo y la preparación para entrevistas laborales, herramientas que han ayudado a muchos de sus antiguos alumnos a destacar en carreras universitarias de alto nivel.

Un valor añadido del centro es su programa de convivencia internacional, que acoge a jóvenes de entre 12 y 18 años procedentes de hasta diez países distintos. Esta experiencia multicultural enriquece el aprendizaje y fomenta una visión abierta y tolerante, preparando a los alumnos para desenvolverse con éxito en un mundo cada vez más globalizado.

Mientras en otras regiones destacan centros como el Ágora Barcelona International School, el Aloha College Marbella o el British Council School en Madrid, el International School San Patricio Toledo se posiciona como un centro de calidad educativa en Castilla-La Mancha.