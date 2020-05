La Junta Directiva de la Federación de Castilla y León de Fútbol se ha reunido telemáticamente esta mañana con el fin de estudiar las decisiones de la entidad nacional y de que manera va a afectar el desarrollo de las competiciones regionales y provinciales.

Por ello se ha adoptado “dar por finalizadas todas las competiciones de cualquier ámbito organizadas con la clasificación existente con todos los partidos disputados en cada una de ellas, con las consecuencias clasificatorias que ello conlleva, sin descensos y con los ascensos que correspondan de acuerdo con lo establecido en las normas de competición para cada una de ellas, para la presente temporada”.

Para la resolución de los puestos clasificatorios a ocupar en la clasificación por los distintos equipos participantes en las distintas competiciones, establecer los siguientes criterios; como normal general, en cualquiera de las competiciones oficiales de ámbito regional o provincial los resultados de la clasificación son todos los de los partidos que estaban celebrados y en el caso de que en algún grupo competicional hubiera equipos que tuvieran distinto número de partidos celebrados, para establecer la clasificación se aplicará el criterio de mejor coeficiente.

Ante la imposibilidad manifiesta de poder realizar las fases de ascenso previstas a Primera División Regional de Cadetes y Primera División Regional de Infantiles de Fútbol antes de la finalización de la temporada oficial y al objeto de preservar en lo posible el nivel deportivo de ambas competiciones que se vería sensiblemente perjudicado con el ascenso de nueve equipos de orden provincial, sin haberse producido los descensos previstos y con la celebración de las mismas en subgrupos, proponer la creación para la temporada 2020/2021 de la Segunda División Regional de Cadetes y Segunda División Regional de Infantiles.

No se van a realizar los Campeonato Regionales de alevines e infantiles de fútbol y de alevines y benjamines de fútbol sala, quedando desiertos en la actual temporada los títulos de campeones de citadas competiciones y se va a autorizar de manera excepcional, para la temporada 2020/2021 que las primeras divisiones provinciales de categoría juvenil e inferiores puedan sobrepasar el límite establecido de 14 equipos.

Por último, en todas las categorías arbitrales (fútbol y fútbol sala) correspondientes a competiciones que no se puedan completar no habrá descensos de árbitros. El número de ascensos en cada categoría no sufre ninguna modificación, respetándose lo establecido desde principio de temporada.

Una vez discutidas las propuestas, la Junta Directiva dará traslado a la Comisión Delegada de la Asamblea General de la FCyLF, órgano competente para someter a votación dicha propuesta, cuya reunión está prevista para el jueves 14 de mayo.