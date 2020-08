Castilla y León pide “compromiso” a los jóvenes para evitar los rebrotes

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, realizó una “llamada especial” a los jóvenes, sobre todo a los del medio rural, para que mantengan un “compromiso” con la salud con objeto de evitar los contagios y los brotes, supuestamente ligados a botellones que están prohibidos.

También se dirigió expresamente a los jóvenes para recordarles de que no solo pueden enfermar ellos, sino trasmitir el virus a personas más frágiles como los mayores, aunque también pidió a los padres que “no miren para otro lado” y sepan donde están sus hijos y en qué circunstancias.

Tras insistir en la responsabilidad social ante el aumento de casos de la Covid-19, la consejera afirmó que quiere pensar que no se producen botellones porque están prohibidos, si bien apuntó a convocatorias a través de las redes sociales y se refirió a una de ellas en un pueblo, del que no facilitó el nombre, pero que les consta que se produjo.

Por ello, insistió en eliminar esos supuestos prohibidos botellones, que les consta que inciden en algunos de los brotes que han producido en la Comunidad, aunque reconoció que la mayoría de los contagios se han producido por el contacto familiar.

Vigilancia en los prostíbulos

Por otra parte, la responsable regional de la cartera de Sanidad anunció una vigilancia e inspección rigurosa de los establecimientos en los que se ejerce la prostitución y señaló que, en caso de que fuera regulada por el Gobierno de España, se adoptarían las medidas en ese sentido.

También, recordó que se trata de una actividad que no está regulada y las licencias que se dan a hoteles, hostales o locales de ocio nocturno “no tienen esa etiqueta”. No obstante, manifestó que en Castilla y León se aumentarán las inspecciones y habrá sanciones para los establecimientos que no cumplan con las normas de seguridad puestas en marcha para evitar los contagios y la extensión del coronavirus.

APP Radar Covid

Por otra parte, Verónica Casado, animó a los castellanos y leoneses a instalarse la APP Radar COVID, que empezará mañana la fase de pruebas. La herramienta enviará una alerta a todos los dispositivos que la APP haya registrado como posibles contactos estrechos cuando detecte un caso que haya sido positivo (y previamente notificado) a dos metros y al menos durante 15 minutos, siguiendo los criterios epidemiológicos de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19, publicada por el Ministerio de Sanidad.

Las primeras pruebas de integración se efectuaron el 20 de agosto con sistemas del Ministerio y ahora se han completado los procesos de adaptación necesarios para su aplicación en la Comunidad. “Estamos en disposición de incorporarnos a la fase de pruebas que permitirá concretar sus protocolos de funcionamiento con la misma y colaborar en la detección y resolución de las incidencias en el plazo más breve posible”, destacó la consejera.