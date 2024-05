Resultados Elecciones Cataluña 2024: última hora de los posibles pactos, reacciones y cambios de los partidos independentistas

Tras el batacazo, los inspiradores, protagonistas y palmeros del «procés» deberían dimitir y retirarse de la política. No lo harán todos, porque gente como Puigdemont no tienen otra cosa mejor que hacer. Al egregio bandolero no se le pasa por el flequillo volver a ser redactor jefe de El Punt, máxima categoría a la que llegó en sus tiempos de periodista, tras dejar inacabados los estudios de Filología. Puigdemont Casamajó no ha tenido desde entonces más actividad que la política, de la que se ha servido para hacer el mal y a la que se entregó hasta llegar al culmen de presidente golpista de la Generalitat, pisoteando la Constitución que juró defender, huyendo cual gallina en un maletero, dejando tirados a los suyos como suelen hacer los cobardicas.

