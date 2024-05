El sorprendente truco de Cristiano Ronaldo para potenciar su cerebro: "Ni una palabra..."

Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol mundial. A sus 39 años, es el máximo goleador en la historia del deporte (890), ganó cinco Champions League, una Eurocopa y cinco balones de oro. A falta de tres partidos para que concluya el torneo local, el portugués está además a un gol de igualar el récord histórico de goles en una temporada de la Saudi Pro League. El luso suma un total de 33 goles, mientras que la mejor marca es del marroquí Abderrazak Hamdallah, quién anotó 34 tantos en la edición 2018/19. Aún le quedan tres citas más para terminar la temporada en la Liga Saudí, por lo que CR7 podrá seguir agigantando su leyenda.

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más disciplinados que hay en la actualidad, lo que le permite ser uno de los mejores que hay en el mundo. Pese a estar cerca de los 40 años, luce un gran aspecto físico, el cual no solo se debe a sus duros entrenamientos sino a una dieta balanceada y a una serie de rituales que cumple a rajatabla.

El portugués ha revelado cual es la rutina que realiza cada mañana: "Me despierto y tomo una ducha fría. Luego bebo agua y busco a mis hijos para abrazarlos. Después salgo a ver la luz del sol para que mi mente entienda que ya es de mañana. Luego me siento a tomar mi café y a desayunar con mi familia. Y es entonces cuando mi día comienza".

Fortaleza mental

Pero si hay algo que ha sorprendido a su jugadores es su método para mantenerse fuerte mentalmente y potenciar su cerebro. “Como futbolista profesional, necesitas una dedicación total. No son solo las dos horas de entrenamiento. Vivo por lo que soy, por mi carrera futbolística. Pero por supuesto también me encanta pasar tiempo con mi familia, ir al cine o salir a cenar. Cada deportista tiene sus propias características o necesidades”, comenzó afirmando el delantero portugués de 39 años.

A continuación confesó una curiosa práctica que realiza a diario. “Nunca hablo a partir de las 10 de la noche, ni siquiera por teléfono. A partir de esa hora no me llames. Me gusta dar descanso a mi cerebro”.

Y sin duda lo consigue. Su fortaleza mental sigue siendo envidiable.