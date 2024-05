Mañueco defiende un campo "libre" que pueda producir en igualdad

Castilla y León es una región agrícola y ganadera, donde el peso del medio rural es muy importante. El campo no está atravesando en este 2024 su mejor momento, con los agricultores y ganaderos tomando las ciudades y los pueblos, además de las carreteras y vías de comunicación principales del país, para alzar la voz ante su complicada situación, derivada principalmente de que no ganan dinero porque producen a pérdidas; de la competencia desleal contra la que luchan procedente de países de fuera de la Europa de la Unión, como Marruecos, a los que dan más facilidades que los europeos; o de una PAC que no termina de convencer debido a los requisitos medioambientales.

En esta tesitura, y bajo la amenaza de nuevas movilizaciones en el horizonte, concretamente el 3 de junio, para pedir mayor seguridad alimentaria en Europa, y menos impuestos a la energía, como el de hidrocarburos y los del gas y la electricidad, desde el Gobierno regional aprovechaban la festividad de San Isidro, patrón de los labradores, para reivindicar la importancia del campo y hacer suyas todas sus reivindicaciones.

Lo decía el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras acercarse este miércoles 15 de mayo a la localidad vallisoletana de Villalón de Campos, para acompañar a su alcalde y también senador por Valladolid, José Ángel Alonso, y sus vecinos a la tradicional romería y posterior eucaristía en honor a San Isidro, el religioso al que atribuyen el milagro de hacer multiplicar el trigo o la comida e incluso de lograr que los bueyes arasen solos.

«Hoy (por ayer) más que nunca estamos con los agricultores y los ganaderos», aseguraba Mañueco, mientras reafirmaba la apuesta «decidida» de su Gobierno por el futuro del medio rural.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico aseguraba que lo que necesitan ahora las gentes y los profesionales del campo es «libertad» para producir más y mejor, pero, sobre todo, poder hacerlo en igualdad de condiciones respecto a las que se ponen a los productos que llegan de fuera de la Unión Europea.

Mañueco, además, reivindicaba el trabajo que hacen los agricultores y ganaderos en el cuidado y preservación de la naturaleza y el patrimonio natural. «Son ellos quienes propician la recuperación de elementos tan importantes de nuestro patrimonio como La Olmeda», decía el presidente, para quien hay que hacer un reconocimiento a la labor y al compromiso que las gentes del campo y del medio rural han tenido siempre con la naturaleza y la historia de este país y de esta Comunidad.

Finalmente, el dirigente popular hacía hincapié también en la «revolución tecnológica» sin precedentes que se está produciendo en esta época del siglo XXI, que también afecta al campo, e insistía en que su Gobierno siempre ha estado, está y estará del lado de los agricultores y ganaderos, así como de las organizaciones profesionales agrarias, a quienes sigue tendiendo la mano para lograr el mayor beneficio para el campo.