Page sale en defensa de Lambán tras su rechazo a votar la amnistía en el Senado: "Le respeto y le entiendo"

Javier Lambán, expresidente de Aragón y actual senador socialista, rechazó ayer votar la amnistía porque está en contra y eso ha hecho que su propio partido le haya abierto un expediente. Lambán remitió una carta al portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, para informarle de la decisión que había tomado y, 24 horas después, su "amigo" Emiliano García-Page ha salido en su defensa: "Le respeto y le entiendo".

Tanto Lambán como Page se han convertido en las dos únicas voces críticas con la deriva de Pedro Sánchez en el PSOE, entregado a las cesiones al independentismo para sobrevivir a la Moncloa. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, que ha estado este miércoles de visita en la Comunidad Valenciana (en Requena, en concreto) para firmar un acuerdo sanitario con el presidente valenciano Carlos Mazón, ha asegurado que él mismo también tiene una "discrepancia palpable en lo estratégico e ideológico con la amnistía". "Yo también tuve la ocasión de decir lo que pienso y lo que haría personalmente", ha precisado Page, que ha considerado a Lambán como un "amigo" al que respecta "muchísimo intelectual y políticamente".

Page ha salido en defensa de la decisión de Lambán, pero tampoco se ha querido pronunciar sobre la apertura del expediente por parte del PSOE ya que no quiere "interferir" en lo que pueda decidir la Ejecutiva federal. "No es mi papel como tampoco es mi papel interferir en lo que hagan los diputados", ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha, que abandera, junto a Lambán, al sector crítico contra Sánchez. "No me atrevería a decir si es un problema de conciencia, eso ya queda para cada cual. Yo me conformo con tener claro que discrepo. Lo que pasa es que la discrepancia se somete a las reglas de las mayorías y las minorías, como es lógico en democracia", ha remarcado, en alusión a que Lambán adujo en su carta que rechazaba votar la amnistía porque no sería "leal" consigo mismo.

En esa misiva, Lambán argumenta que quiere ejercer de "manera coherente" su responsabilidad como líder del PSOE de Aragón "hasta el último día" y, por ello, ha tomado esta decisión porque la amnistía es una ley "muy mal aceptada por la sociedad aragonesa y convertida en arma predilecta de la derecha contra ellos, lo cual les obliga al empeño constante de negar al PP la complicidad que espera del PSOE-Aragón para sus fines partidarios". "Pero como español, como aragonés y como socialista, he venido oponiéndome repetidamente a esa ley", ha añadido.

Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha, que es el único barón socialista con una mayoría absoluta en el parlamento autonómico y parece que va a seguir así según las encuestas, ha considerado que la victoria de Salvador Illa en Cataluña se ha cimentado sobre la "moderación" y desea un tiempo de "normalidad" en Cataluña, que pasa por evitar que el triunfo del PSC en las urnas quede frustrado por las "intrigas parlamentarias", en alusión a un posible pacto que dé la Generalitat a Carles Puigdemont. De esta forma, velada, el propio Page rechaza la versión que trata de proyectar Sánchez de que la amnistía ha derrotado al independentismo.