El toque de queda en Castilla y León

21:00 Las nevadas en las zonas montañosas de la Comunidad complicarán la circulación hasta el martes, con precipitaciones incluso a 500 metros

La predicción de nevadas para los próximos días afectará especialmente a la Cordillera Cantábrica, el Macizo Galaico, el Sistema Ibérico y Sistema Central, así como algunas zonas de la meseta, que complicarán la circulación desde esta noche y hasta el próximo martes, donde la cota de nieve oscilará entre los 1.000-1.100 metros de este domingo y los 500-600 del 29 de diciembre, según un comunicado de la DGT y del Ministerio del Interior. Las horas de peor afección, con mayor extensión en kilómetros afectados y acumulación de nieve, serán las comprendidas entre la 1.00 horas y las 7.00 del lunes, es decir, esta próxima madrugada. En este sentido, la DGT reclamó extremar la precaución, más si cabe, en los puertos de la AP-66 y N-630, entre León y Asturias, las noches del 27 y 28 de diciembre, por la predicción de fuertes nevadas, además de las precipitaciones persistentes que se pueden producir durante los próximos días.

Niebla, frío y helada en el Bierzo

20:30 Correos recoge cartas a los Reyes Magos hasta el 5 de enero en León, Ponferrada y La Bañeza

Los niños que lo deseen podrán depositar, hasta el martes 5 de enero, sus cartas para los Reyes Magos en los buzones especiales que Correos ha instalado en la oficina principal de León (Parque San Francisco), en la sucursal de La Palomera, además en las oficinas postales de Ponferrada y La Bañeza. La iniciativa, que la compañía desarrolla desde hace 25 años con buzones específicos para recoger los deseos de los niños y hacérselos llegar a sus destinatarios en Oriente, tiene como objetivos fomentar el espíritu navideño y también incentivar la práctica de la escritura de los más pequeños de la casa.

20:00 El PP solicitará dedicar una calle en Soria a Gregorio Alonso

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria pedirá que una calle de la ciudad lleve el nombre de Gregorio Alonso, el precursor de la plataforma Soria ¡Ya!, fallecido este fin de semana a los 85 años. Más de trescientas personas ha despedido esta mañana a Gregorio Alonso Amez, “Goyo”, en el funeral presidido en la iglesia de El Salvador por el obispo de la Diócesis de Osma-Soria, monseñor Abilio Martínez Varea. El Grupo Municipal Popular planteará su propuesta al Ayuntamiento de Soria al considerar que “Gregorio Alonso ha realizado una labor incansable por la ciudad y por toda la provincia impulsando y liderando las reivindicaciones de la Plataforma Soria ¡Ya!”, según ha avanzado en un comunicado el portavoz popular, Javier Muñoz Remacha.

19:45 María Teresa Álvarez, María Rosario Vian y Laura Cantera, agraciadas en el sorteo ‘Un día entre 10.000 euros’ para incentivar el comercio local en Palencia

María Teresa Álvarez, María Rosario Vian y Laura Cantera han sido las personas agraciadas con los tres premios del sorteo ‘Un día entre 10.000 euros’, iniciativa del Ayuntamiento de Palencia pensada para “incentivar las compras navideñas en el comercio local, algo que, en este 2020 es más importante que nunca, dadas las dificultades derivadas de la pandemia”. Esta tradicional cita, en la que han participado alrededor de 43.000 papeletas, ha repartido, como es habitual, 6.000. 3.000 y 1.000 euros, respectivamente, para poder gastarlos en un sólo día en los establecimientos participantes.

19:00 Los municipios de montaña reclaman la gestión directa de fondos de reconstrucción

La Asociación Española de Municipios de Montaña Esmontañas, integrada por 278 ayuntamientos y cinco diputaciones provinciales, ha reclamado la gestión directa de fondos de reconstrucción de la Unión Europea por parte de la Administración local. El alcalde de Puebla de Sanabria (Zamora) e integrante de la nueva junta directiva de la asociación, José Fernández, ha mostrado en un comunicado tras la asamblea general la agrupación el deseo de los municipios de montaña de participar en la gestión de esos fondos para que así puedan llegar a cada rincón de sus territorios y aprovechar todas las oportunidades.

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco,

18:45 La dictadura del Perfumerías Avenida

El Perfumerías Avenida de Salamanca sigue alargando su racha victoriosa en la Liga Femenina de baloncesto y ayer, con su victoria ante el Qázeres Extremadura, sumó la número 18 de la presente temporada y se mantiene invicto. El equipo salmantino demostró una gran superioridad y venció por 92-50 al extremeño. El Durán Maquinaria Ensino necesitó de una prórroga para vencer en casa del IDK Euskotren por 87-89, con lo que iguala al equipo donostiarra en la zona media de la clasificación .El UNI Girona se llevó el duelo de la zona alta de la clasificación en el feudo del Lointek Gernika por 60-69, reforzado su tercera plaza.

🏀⛹️‍♀️ #LFEndesa @CBAvenida termina el año con victoria, y ¡qué victoria! 😀

92-50 👏

1️⃣8️⃣ de 1️⃣8️⃣

18:15 Dos ciclistas heridos tras sufrir sendas caídas cuando circulaban juntos en Fuenteguinaldo (Salamanca)

Dos ciclistas resultaron heridos, uno con pronóstico grave y otro leve, tras sufrir sendas caídas cuando circulaban juntos a la altura del kilómetro 8,15 de la carretera DSA-360, en dirección hacia El Bodón, en el término municipal de Fuenteguinaldo, según informaron fuentes de la Guardia Civil de Salamanca y el Servicio de Emergencias 1-1-2. El suceso ocurrió a las 13.30 horas, cuando se produjo la caída sobre la calzada del primer ciclista, que fue alcanzado por otro que le seguía y que también se fue al asfalto. Hasta el lugar acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Fuenteguinaldo. En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió al ciclista herido grave, un varón de unos 40 años, a quien se trasladó más tarde en helicóptero al Complejo Asistencial de Salamanca - edificio Virgen de la Vega.

18:00 La visita de los reyes magos a Palencia será televisada por La 8 de CyLTV para cumplir con las medidas de prevención por el COVID-19

La visita de los reyes magos a Palencia el próximo 5 de enero será televisada en directo para cumplir con las medidas de prevención implementadas por las autoridades sanitarias frente a la COVID-19. Organizada por la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, tendrá lugar a partir de las 20.15 horas y podrá verse a través a La 8 Palencia, el canal de YouTube de Palencia Cultura, los perfiles oficiales del Ayuntamiento en las principales redes sociales y la web navideña fiestas.aytopalencia.es. Los pasaportes que los niños han podido sellar en el Bosque Fantástico y el Palacio de los Reyes Magos serán canjeados por un obsequio que Melchor, Gaspar y Baltasar han dejado al cartero real, que estará los días 1, 2, 3 y 4 de enero, de 17.30 a 20.30 horas en la Plaza de la Inmaculada, y el día 5, de 12 a 14 horas. También en el Punto de Información ubicado en la Plaza Mayor, los días 2, 3, 4 y 5 de enero, de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas.

17:30 El Aula de Cultura de Almazán (Soria) acoge una muestra de artesanía en madera de Carlos Márquez con figuras de gran tamaño

El Ayuntamiento de Almazán, dentro de su programación navideña, ha organizado una nueva exposición en el Aula de Cultura San Vicente con obras elaboradas por Carlos Márquez Martínez. Se trata de una muestra de artesanía en madera en la que el público podrá ver nueve figuras de gran tamaño elaboradas por el autor durante estos últimos años. “Son piezas elaboradas con madera en las que he estado trabajando varios años, porque siempre añado cosas que se me van ocurriendo. Todas, eso sí, están hechas en madera de pino resinero”, explica Márquez, recordando que en su juventud se dedicó a ese oficio. “Hasta que me tuve que ir a la mili, con 21 años. Luego, como la resina fue a menos, entré a trabajar en la fábrica de muebles, hasta que me jubilé. Siempre he estado trabajando con madera”, añade. Sobre las obras que integran la exposición, en las que ha venido trabajando desde que se jubiló, señala que son “una mezcla de talla y marquetería, porque algunas de ellas, por ejemplo, se abren y son botelleros. Están formadas por muchas pequeñas piezas que voy ensamblando”. La muestra se podrá ver en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y tarde, de 16.00 a 19.00 horas, 2 y 3 de enero, respetando siempre las medidas sanitarias de seguridad y el aforo de la sala, que queda limitado a 25 personas.

17:00 Fernández Mañueco sobre la vacunación: “Refleja la esperanza de toda la sociedad en la victoria sobre el virus”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, indicó, a través de su cuenta de Twitter, que la vacunación frente al COVID-19, que hoy arrancó en la Comunidad en Cevico de la Torre (Palencia), “refleja la esperanza de toda la sociedad en la victoria sobre el virus”. “No bajemos la guardia. Sigamos siendo prudentes”, puntualiza, en especial en estas fechas navideñas donde el aumento del contacto puede implicar un repunte de los contagios.

16:45 Castilla y León generaliza mañana el primer ciclo de vacunación frente a la covid para aplicar 322.440 dosis hasta el 15 de marzo

Castilla y León generalizará mañana el primer ciclo de vacunación frente al COVID-19 con el objetivo de aplicar 322.440 dosis hasta el 15 de marzo. La primera en recibirlas ha sido, esta mañana, la residencia de ancianos Santa Eugenia, de la Fundación Pedro Monedero, de la localidad palentina de Cevico de la Torre, en coincidencia con el resto de comunidades españolas y países de la Unión Europea. La previsión comunicada a la Administración autonómica por el Gobierno central es que, a partir de mañana, día 28, irán llegando a las nueve provincias de la Comunidad, con periodicidad semanal y hasta mediados de marzo, las dosis anunciadas para completar los dos primeros de los tres ciclos previstos en esta fase de la estrategia de vacunación. De las 322.400 dosis, sólo en la jornada de mañana se repartirán 23.350. De ellas, 3.900 en Valladolid, 2.925 en cada una de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora; y 1.950 en Segovia y Soria. En total, hasta el 15 de marzo está previsto que el Ministerio de Sanidad envíe 55.575 a la provincia vallisoletana; 52.650 a la leonesa; 48.750 a la burgalesa; 45.825 a la salmantina; 29.940 a la palentina; 26.325 a la zamorana; 24.375 a la abulense; 20.475 a la segoviana; y 18.525 a la provincia soriana.

16:30 La estación invernal de San Isidro (León) recibe cerca de 4.000 usuarios durante el puente de Navidad

La estación de esquí de San Isidro (municipio de Puebla de Lillo, León) ha recibido un total de 3.816 usuarios durante los cuatro días festivos de Navidad en los que la meteorología ha sido especialmente favorable durante el fin de semana para la práctica de los deportes de invierno. Con una oferta esquiable de 8,5 kilómetros repartidos en dos sectores de la estación, Cebolledo y Requejines, y unos espesores de nieve polvo-dura de entre 50 y 25 centímetros, el día de mayor afluencia fue el sábado, con cerca de 2.200 visitantes, informan desde la Diputación, que gestiona ambos recintos. Desde las instalaciones han destacado la responsabilidad individual de los esquiadores a la hora de cumplir las directrices marcadas por las autoridades sanitarias y los protocolos establecidos desde la Diputación de León para preservar la seguridad de los trabajadores y los usuarios. Por otra parte, la estación invernal Valle Laciana-Leitariegos (municipio de Villablino) permanece cerrada a la espera de que la presencia de nieve permita abrir de nuevo las instalaciones al público.

GRAF4751. SAN ISIDRO (LEÓN), 13/12/2020.- Varias personas en la estación invernal de San Isidro, en la provincia de León, que ha recibido un total de 2.517 usuarios en su primer fin de semana de apertura de la temporada, en el que ha sido la única estación de esquí alpino de todo el territorio nacional que ha estado operativa estos dos días. EFE/J.Casares

14:00 La esperanza frente al COVID se llama Cevico de la Torre

“Nerviosos, pero a la vez muy contentos y responsabilizados por la oportunidad que supone para todos esta vacuna”. A las 11.07 llegaban a la residencia Santa Eugenia de Cevico de la Torre (Palencia), en un taxi escoltado por la Guardia Civil y procedente de la capital provincial, Eloy, Andrea y Beatriz, los tres sanitarios encargados del dispositivo. Portaban una nevera que guardaba la esperanza, no solo de los residentes y trabajadores del centro, sino de toda una Comunidad Autónoma, que a partir de mañana generalizará la vacunación contra el COVID-19. Hoy, de forma simbólica, arrancó en el Cerrato palentino, con dosis a 82 usuarios y 20 trabajadores. Los primeros, Áureo López, de 88 años, y María Domitila Bilbao, conocida como Mari, la supervisora, quienes invitaron a la sociedad a vacunarse.

Áureo López García recibe la primera dosis de la vacuna. JCYL 27/12/2020

13.45 El virus resurge con su cara más letal desde Navidad

En una jornada histórica para España, en general, y para Castilla y León y la localidad palentina de Cevico de la Torre, en particular, por el arranque de la vacunación contra la covid, en lo que debe suponer el principio del fin de este virus, lo cierto es que este Sars-Cov2 sigue mostrando cada día que pasa que no es un enemigo sencillo porque su letalidad sigue siendo muy elevada y la pone de manifiesto en cualquier momento. Como en estas últimas 48 horas, en las que esta enfermedad se ha llevado la vida de otras 21 personas en los hospitales de la Comunidad (cuatro en Palencia y Zamora; tres en Salamanca y León; dos en Ávila, Valladolid y Soria; y una en Burgos), lo que eleva la cifra de muertos por covid en los centros hospitalarios de la Comunidad desde que comenzara la pandemia hasta los 4.135. A este número fatídico habría que añadir las 1.043 personas usuarias de residencias que también se han ido de este mundo antes de acabar el año por la covid -a falta todavía de los datos de hoy-, así como las 1.105 que murieron con síntomas compatibles con la enfermedad pero sin que les hicieran la PCR que lo confirmara oficialmente. Por otra parte, Castilla y León ha registrado durante el último día 176 nuevos contagios, 86 más que ayer, con Burgos, Valladolid y Segovia, con 28, 27 y 26 positivos respectivamente, como las provincias con más casos detectados, y que dejan la cifra total de infectados por Sars-Cov 2 en estos diez meses de pandemia en 136.556.

Las vacunas llegan a Palencia

13:30 Illa celebra “el principio del fin” de la pandemia, pero insiste en “no bajar la guardia”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, celebró este domingo “el principio del fin” de la pandemia de Covid-19 que supone el comienzo de la vacunación masiva, pero insistió en la necesidad de “no bajar la guardia” porque aún quedan meses hasta conseguir la inmunidad colectiva necesaria para dar por vencido al virus. Illa compareció a mediodía en rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, justo a la hora en la que la mayoría de comunidades autónomas tenía previsto haber comenzado la vacunación. Tan solo quedaban por hacerlo en ese momento Canarias y Baleares. El proceso había comenzado a las nueve de la mañana en una residencia de Guadalajara, donde fueron vacunadas Araceli y Mónica, las dos primeras personas en recibir la vacuna de Pfizer en España, de las primeras dosis llegadas el día anterior. A partir de mañana, explicó el ministro, comenzarán a llegar doce entregas semanales, de unas 350.000 dosis cada una. En total, serán 4.591.275 dosis, que permitirán inmunizar a 2.295.638 personas en todo el territorio nacional.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa. GOBIERNO 27/12/2020

13:15 El 105 se celebra dos veces en una residencia de Roa de Duero (Burgos)

Carmen Simón recordará este 27 de diciembre de 2020 con ilusión, por ser su cumpleaños número 105. Una fecha, que a pesar de la pandemia y las restricciones sanitarias no pasará sola, sino en compañía de su “pequeña gran familia” de la residencia de la Fundación Raudense de la Tercera Edad en Roa de Duero (Burgos). Profesionales y residentes no han querido perderse esta especial celebración, así como tampoco lo hicieron sus familiares, que cumpliendo todas las medidas sanitarias, pudieron ver a Carmen celebrar este día. Carmen Simón celebra su cumpleaños centenario en este centro para la tercera edad, que en mayo festejó los 105 de otra residente.

Celebración de 105 cumpleaños de Carmen Simón en una residencia de Roa de Duero (Burgos)

13:00 Activada la fase de alerta por nieve en la Cordillera Cantábrica de León, Palencia y Burgos y en la zona Ibérica de Soria y Burgos

Protección Civil ha activado la fase de alerta por nieve a partir de esta tarde en las zonas de la Cordillera Cantábrica de León, Palencia y Burgos, y en la Ibérica de Burgos y Soria por acumulaciones de hasta 15 centímetros en 24 horas. En concreto, en León, donde podría empezar a nevar a las 20 horas de hoy, se espera que caigan hasta 15 centímetros de nieve en 24 horas; mientras que en Palencia la previsión son diez centímetros, a partir de las 22 horas.

Los primeros copos podrían comenzar a caer en la provincia de Burgos también a partir de las 22 horas y la estimación es de acumulaciones de diez centímetros en un día; al igual que en Soria, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

12:45 Investigan una fiesta clandestina en Salamanca con al menos 40 identificados

La Policía Local investiga una “fiesta clandestina” que ha tenido lugar esta noche en una discoteca del centro de Salamanca con, al menos, 40 personas que han sido identificadas desde primera hora de esta mañana, después de que salieran por las puertas de un hotel próximo. Según han confirmado a Efe fuentes policiales, esta madrugada, a pesar de las restricciones derivadas de la pandemia, se organizó “una fiesta clandestina” en una discoteca del centro de la capital salmantina y cuyos participantes habrían pasado la noche en un hotel colindante, hasta que a primeras horas de esta mañana han comenzado a ser identificados por la Policía Local.

12.30 La historia contemporánea y el pasado reciente de España, a debate

La Consejería de Cultura y Turismo que dirige Javier Ortega pone en marcha mañana ‘Diálogos sobre la Tercera España’, un espacio de reflexión, intercambio intelectual y debate sobre la historia contemporánea y sobre el pasado reciente de España, pero también sobre la actualidad más próxima e inmediata. Para lograrlo, se realizarán una serie de encuentros, virtuales y presenciales, en los que participarán historiadores, periodistas y escritores con el fin de analizar la posible vigencia del concepto Tercera España y el papel que este podría desempeñar en un momento histórico de aparente radicalización ideológica y extrema polarización política y social.

Mañana, a partir de las 18.00 horas y de forma telemática, el primer diálogo de este ciclo tendrá como protagonistas al vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, y a los escritores José Ángel González Sainz y Agustín García Simón, moderados por el director de Políticas Culturales, José Ramón González.

12:15 El obispo de Zamora, reacio a manifestarse por la Ley Celaá: “No es mi estilo”

El nuevo obispo de Zamora, el murciano Fernando Valera Sánchez, ha mostrado su rechazo a la denominada Ley Celaá pero ha declinado acudir personalmente a manifestaciones contra la nueva normativa educativa o contra otras leyes porque no es su estilo, según ha asegurado. Amante de la música de Bruce Springsteen, misionero en Bolivia y director espiritual del seminario de Murcia antes de ser obispo, Fernando Valera, de 60 años, ha llegado a la diócesis de Zamora como primer destino episcopal con un mensaje conciliador y esperanzador que ha traslado también en su entrevista con Efe. Sobre la posibilidad de movilizarse por la Ley Celaá, el prelado natural de Bullas (Murcia) ha indicado que eso “le toca a la sociedad civil” y no a él, ya que “en principio, salvo algún caso extremo, no he sido nunca de ese estilo”, ha declarado. Aún así ha lamentado que la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación) no se haya consensuado porque “esta nación española se merece en algún momento de la democracia que haya un gran acuerdo educativo”. Ha pedido para ello pensar “en el bien común” y en “la libertad de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos”, algo que “hay que potenciar”.

GRAF4337. ZAMORA, 12/12/2020.- El nuevo obispo de Zamora, el murciano Fernando Valera, toma de posesión del cargo en un acto presidido por el Nuncio del Papa en España, Bernardito Auza hoy en la Catedral de Zamora . EFE/Diócesis de Zamora/ SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRA LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA

12:00 La Junta mantiene 23 convenios de colaboración social para la presentación telemática de documentos en representación de terceros

La Consejería de Economía y Hacienda mantiene 23 convenios de colaboración social para la presentación telemática de documentos tributarios y recaudatorios en representación de terceros. Se trata de convenios suscritos con colegios, entidades o asociaciones que representan a profesionales que habitualmente prestan servicios de gestión en materia tributaria, y que permiten agilizar los trámites que estos profesionales realizan en nombre de los contribuyentes. En 2020, como novedad y con el propósito de extender los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías a los contribuyentes que no residen en Castilla y León, se ha intentado extender la colaboración social a los profesionales de otras comunidades autónomas que, en su mayoría, no estaban amparados por los convenios suscritos hasta el momento. De esta manera, se han establecido cauces de comunicación con los consejos de ámbito nacional o autonómico que representan al conjunto de colegios oficiales de su ámbito territorial.

11:45 Seis heridos en dos accidentes de tráfico en Palencia y Segovia

Seis personas han resultado heridas en dos accidentes de tráfico ocurridos en Palencia y Segovia. En el primero de ellos, cuatro personas, de edades comprendidas entre los 20 y los 63 años, resultaron heridas de diversa consideración esta madrugada, debido a la salida de la vía del turismo en el que viajaban, a la altura del kilómetro 96 de la autovía A-62, a su paso por el término municipal de Dueñas (Palencia). El suceso se registró sobre las 3.30 horas, en sentido Burgos, y las cuatro víctimas, todas varones, de 63, 38, 35 y 20 años de edad. tuvieron que ser evacuadas al Hospital Río Carrión de Palencia por contusiones de diverso tipo.

En el segundo siniestro, dos personas resultaron heridas de diversa consideración en un accidente registrado a última hora de ayer, sobre las 23.20 horas, por la colisión entre dos turismos en el kilómetro 198 de la carretera N-110, a unos 200 metros de Madrona, en dirección hacia Segovia. Los servicios de emergencias atendieron en el lugar a los dos heridos, dos varones de 57 y 22 años, a quienes se trasladó más tarde al Complejo Asistencial de Segovia en una UVI móvil y en una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl, respectivamente.

11:30 Una confitería de La Bañeza (León) mantiene los 10.000 euros de premio en un roscón

Una confitería de La Bañeza (León) continúa con la tradición que inició en época de crisis y ha escondido en uno de sus roscones de reyes un premio económico que este año repite la cifra de 10.000 euros de 2019 y el pasado año. El premio puede estar oculto en cualquiera de estos dulces, tanto los simples como los rellenos de crema, nata o chocolate, ha explicado este jueves a Efe el responsable de la confitería Conrado, Manuel González. Nadie más que la persona que lo introduce sabe en qué roscón está el premio”, ha asegurado, tras explicar que “los dulces que pueden contener el premio se empezaron a distribuir ayer y se venderán hasta el 6 de enero”. El responsable de la confitería ha precisado que para que no haya dudas si desde una vez transcurridos quince días desde el 6 de enero nadie reclama el premio los 10.000 euros se entregarán a una o varias ONGs. Se trata de una iniciativa que comenzó en plena crisis económica, cuando esta confitería decidió introducir 500 euros en uno de estos tradicionales dulces de reyes.

Confitería Conrado de La Bañeza (León). CONFITERÍA CONRADO 26/12/2019

11:15 Las primeras dosis de la vacuna para Castilla y León llegan a Palencia

Las primeras dosis de la vacuna de la Covid-19 destinadas a Castilla y León han llegado a las 10,00 horas al Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Palencia, ha informado de la Delegación del Gobierno. Las vacunas han llegado en una furgoneta de la empresa Tipsa Farma, que estaba custodiada por varias dotaciones de la de la Policía Nacional. Parte del material sanitario será trasladado a la residencia Santa Eugenia, de Cevico de la Torre, a una veintena de kilómetros de la capital palentina, para comenzar antes del mediodía la vacunación de sus 82 residentes y 47 trabajadores, la primera que se hará en la comunidad autónoma. La Residencia Santa Eugenia ha conseguido que no haya registrado ni un solo caso de covid desde el inicio de la pandemia y esa es una de las razones por las que la Junta de Castilla y León ha elegido este centro para iniciar la vacunación en la comunidad autónoma, explicó su directora, Amada Salas.

Las primeras dosis de la vacuna para Castilla y León ya están en Palencia

11:00 Nuevas ayudas para crear o mejorar infraestructuras rurales de uso agrícola y ganadero en el medio rural de Palencia

La Diputación de Palencia ha convocado de manera anticipada las subvenciones para ayuntamientos y entidades locales menores del medio rural destinadas a la creación, adecuación y conservación de infraestructuras rurales de titularidad pública para usos agrícolas y ganaderos. La convocatoria está dotada con 75.000 euros, la misma cuantía del pasado ejercicio que permitirá cumplir con estas ayudas a través de sus Servicios Agropecuarios, y el plazo para presentar las solicitudes concluye el 19 de febrero. Los ayuntamientos y las entidades locales solicitantes podrán emprender, entre otras inversiones, obras necesarias y la adquisición de materiales para construir tanques y aljibes de agua para usos agrícolas; la construcción, adecuación, instalación y mejora de la salubridad de pilones y abrevaderos para uso de ganado; así como la recuperación, la adecuación y la mejora de captaciones de fuentes, estanques, manantiales y charcas naturales vinculadas al aprovechamiento del ganado; que en todos los casos sean de titularidad pública. La cuantía concedida a cada solicitante no podrá ser superior al 60 por ciento del importe máximo de cada actuación, ni superar en ningún caso los 10.000 euros de ayuda.

Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia y de la Federación Regional de Municipios y Provincias

10:45 El Joker de la Primitiva deja un millón de euros en Berlanga de Duero (Soria)

El sorteo del Joker de la Primitiva de este sábado dejó un premio para un único acertante de primera categoría de un millón de euros, gracias a un boleto validado en el despacho receptor 74.175 de Berlanga de Duero (Soria), situado en la calle Real de la localidad, según informó Loterías y Apuestas del Estado. El afortunado acertó la combinación ganadora del 4376608. Además, en el sorteo no existen acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de primera categoría, con especial, podría ganar 24 millones de euros. Sí se registró un boleto de primera categoría (6 aciertos), validado en Huelva, y otros cinco de segunda (5 + complementario). La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 16, 20, 23, 31, 38 y 43. El complementario fue el 27 y el reintegro, el 5. La recaudación ascendió a 11,1 millones de euros.

10:30 Herido el conductor de un turismo que se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana en la ZA-704, en Villafáfila (Zamora)

Un hombre de 40 años resultó herido en la tarde de este sábado después de salirse de la vía en el kilómetro 27 de la carretera ZA-704 y dar posteriormente varias vueltas de campana, en el término municipal de Villafáfila (Zamora), según informó la sala de operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León. A consecuencia del accidente, el herido avisó de que no puede abandonar el vehículo por la deformación de las puertas. El 1-1-2 informó a la Guardia Civil (Tráfico) de Zamora, a los Bomberos de Benavente y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una uvi móvil. En el lugar, los servicios de emergencia atendieron al conductor herido, trasladado más tarde en la uvi móvil de Sacyl al Complejo Asistencial de Zamora.

Ambulancia de Sacyl que ha trasladado a los tres heridos

10:15 Disfrutar de la contemplación de las aves y los insectos junto al Duero

El Ayuntamiento de Zamora renueva y amplía las dos Rutas de la Naturaleza señalizadas por la ciudad, una ornitológica y otra de insectos. Las rutas constan de una serie de más de una veintena de paneles interpretativos ubicados en los principales espacios naturales de la ciudad, como son las riberas del Duero y el Valderaduey y el bosque de Valorio, de los cuales catorce están colocados desde abril mientras que los siete últimos que pueden verse se han instalado recientemente, tres de ellos en el Barrio de Carrascal que para el Ayuntamiento que preside Francisco Guarido se ha erigido en los últimos tiempos en un área de gran interés natural. Si bien, y aunque las aves y los insectos constituyen el eje de estas rutas, se han dedicado algunos paneles a la flora de estos espacios naturales dentro de la Ruta de Insectos, así como a otros integrantes particularmente valiosos y singulares de fauna vertebrada local como es el caso de los galápagos, dentro de la Ruta Ornitológica.

Renovación y ampliación de la Rutas de la Naturaleza

10:00 La Policía Local de León desaloja un bar por incumplimiento de las medidas de la Covid-19 relativas al aforo

La Policía Local del Ayuntamiento de León desalojó ayer un bar en la avenida Joaquín González Vecín por incumplimiento de las medidas de la normativa de la Covid-19 relativas al aforo. Los agentes se personaron en el establecimiento sobre las 20.10 horas y se encontraron un total de 46 personas, número que rebasaba el porcentaje establecido en la normativa. Se procede al desalojo parcial y se tramitan denuncias por consumo de tabaco, exceso de aforo, incumplimiento de medidas de distancia de seguridad y por tener retirados los extintores.

09:30 Araceli, primera mujer en recibir la vacuna contra la Covid en España

Araceli, una mujer de 96 años, residente en el centro de mayores Los Olmos de Guadalajara capital, ha recibido a las 9.00 horas la primera dosis de la vacuna en España. Minutos después ha sido vacunada Mónica, una auxiliar de enfermería de 40 años que trabaja en la misma residencia. Con estas dos inyecciones se inicia este domingo en España la esperada estrategia de vacunación contra el coronavirus que se seguirá en todas las comunidades autónomas. Tras recibir sus primeras dosis -en 21 días recibirán un segundo pinchazo- tanto Araceli como Mónica han animado a la población a vacunarse. “A ver si todos nos portamos bien y conseguimos que el virus se nos vaya”, ha dicho la nonagenaria, tras asegurar que no ha sentido ningún picor ni molestias cuando le han suministrado la vacuna. Mónica se ha mostrado orgullosa de que se haya iniciado en España la vacunación y ha lamentado que haya habido muchos ancianos, varios en esta residencia pública, que “no han llegado a tiempo”.

Primera vacunación contra el COVID-19 en España, en Guadalajara (Castilla-La Mancha) a 27 de diciembre de 2020. POOL 27/12/2020

09:15 El San Pablo Burgos quiere estar en la Copa del Rey de baloncesto

El Hereda San Pablo Burgos se mide este domingo al Joventut en el Pabellón Olímpico de Badalona, en un atractivo duelo entre los equipos de Joan Peñarroya y Carles Duran, rivales directos por conseguir una plaza que permite jugar la Copa del Rey. Último desplazamiento del año para los de Peñarroya que buscarán sumar una victoria que les acerque más a su objetivo. ”Es un enfrentamiento importante, no cabe duda, ante un rival que está haciendo las cosas muy bien”, ha apuntado el entrenador del equipo burgalés, Peñarroya, que ha añadido que el equipo tiene “la pretensión de competir bien y de ganar”. Los burgaleses saben que jugarán “ante un equipazo”, que a lo largo de las dos últimas temporadas “con la llegada del nuevo sponsor cada vez se parece más a ese Joventut” histórico y que está “en crecimiento absoluto, con una plantilla que tiene una mezcla muy interesante de juventud muy preparada con veteranía”, ha apuntado el técnico.

09:00 Bella ya se nota con fuerza en Castilla y León

Castilla y León amanece con mucho frío y con rachas muy fuertes de viento. Nevadas débiles en la Cantábrica, y a últimas horas en la Ibérica. Cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubosidad baja de madrugada en el este, tendiendo a cielo cubierto a partir de mediodía desde el noroeste hacia el resto. Precipitaciones a partir de la tarde en el norte y a últimas horas en la Ibérica, y ocasionalmente y de modo disperso pueden producirse en el resto de la Comunidad. Cota de la nieve subiendo a 1200 o 1400 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas en ligero ascenso, más acusado o incluso notable en el sur y este. Heladas generalizadas. Vientos del suroeste y oeste, con rachas muy fuertes en la segunda mitad del día.

Resumen 26/12/2020

El sábado deja varias noticias de interés de las que LA RAZÓN se hace eco en sus ediciones digital y en papel. Respecto a la situación epidemiológica, y en vísperas de que arranquen las vacunaciones contra la covid, los nuevos contagios se reducen ostensiblemente hasta los 90 en los últimos dos días, ya que en Navidad no se facilitaron datos. Además, reduce los brotes hasta los 213, encadena siete días de descenso en la incidencia, que se sitúa en los 165 casos en catorce días, pero registra 17 muertes.

Asimismo, la presión hospitalaria sigue a la baja con 583 personas hospitalizadas por covid, de las cuales 440 se encuentran en planta y, el resto, 143, en las unidades de críticos que incluye a los pacientes hospitalizados en UCI (unidades de cuidados intensivos), REA (unidades de reanimación), URPA (unidades de reanimación postanetésica), y otras unidades con adecuada dotación para la atención de pacientes críticos. la ocupación media de pacientes con coronavirus ingresados baja un punto respecto al jueves y se sitúa en el 43 por ciento, con el Hospital de Palencia a la cabeza en cuanto a presión hospitalaria, ya que está al 80 por ciento con 67 personas ingresadas en planta y 16 enlas UCI.

Las buenas noticias llegan también un día más de las 37 altas hospitalarias que se han llevado a cabo, por lo que son ya 19.470 las personas que han plantado cara al coronavirus y superado la enfermedad en estos casi diez meses de pandemia.

Por otro lado, ,la Consejería de Sanidad cumple con su palabra y antes de que termine este año al que le quedan apenas cinco días, permitirá a los enfermeros recetar medicamentos, tal y como se comprometió la consejera Verónica Casado con el colectivo a principios de este 2020 fatídico por la pandemia del coronavirus y en el que los más de once mil enfermeros existentes entre hospitales y centros de salud han estado en primera línea y han sido fundamentales en la lucha contra este virus que empieza a tener las horas contadas con el inicio de las vacunaciones. Y es que esta próxima semana se publicará la orden pertinente en el Boletín Oficial de Castilla y León, por la que se aprobará el proceso de acreditación para que los profesionales de enfermería puedan indicar, utilizar y autorizar la dispensación de algunos medicamentos y productos sanitarios.

En lo social, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Consejo de Colegios Profesionales de Trabajo Social de Castilla y León hacen piña para reforzar, organizar e impartir formación avanzada en materia de violencia de género a más de 600 coordinadores, participar en el sistema de seguimiento y evaluación tanto de la Agenda 2020 como del modelo ‘Objetivo violencia cero’, y favorecer la comunicación estable para implementar iniciativas en materia de Innovación social.

En lo cultural, Cultura y Turismo pone enmarcha “La Dama del Archivo”, una nueva iniciativa de ocio cultural online en formato escape room virtual de archivos orientado a los jóvenes que estudian la ESO y el Bachillerato, pero también adultos en general, en el que durante una hora y media se suceden diez retos que combinan pruebas de lógica, cálculo mental, habilidad o deducción que deben ser superados para lograr resolver el enigma y salvar el propio archivo de su destrucción. Objetivo: que los ciudadanos conozcan la realidad de los archivos de una forma dinámica y divertida, en un contexto de diálogos ágiles y actuales; mostrar las posibilidades que abren los archivos de una forma diferente; y aumentar en un 20 por ciento el impacto de las acciones e iniciativas proyectadas vía web.

La historia que cuenta el juego está inspirada en una de las figuras femeninas más emblemáticas y fascinantes de la historia reciente de la provincia de Salamanca: Inés Luna Terrero, cuyo fondo familiar se encuentra depositado en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca. De las vivencias de esta mujer, niña rica adelantada a su tiempo, a partes iguales odiada y admirada, beben los guionistas del juego para desarrollar su trama ficticia. El escape room estará accesible de forma permanente a través del Portal de Archivos de Castilla y León ( https://archivoscastillayleon.jcyl.es )

En materia política, el PSOE advierte que sería “indecente” que Junta pusiera la Educación al servicio de Pablo Casado. Por ello, el portavoz socialista de Educación, Fernando Pablos, pide que la consejera de Educación, Rocío Lucas, comparezca en las Cortes de Castilla y León para dar cuenta de las indicaciones que ha recibido por parte del presidente del PP, Pablo Casado, en relación a la Ley Celaá, en referencia al anuncio que hizo hace unas semanas el dirigente popular sobre que en las regiones gobernadas por el PP en solitario, o en coalición con Ciudadanos, como es el caso de Castilla y León, se iba a adelantar la matriculación del próximo curso escolar para evitar la aplicación de la Lomloe y garantizar al menos durante un año la libertad en la elección de centro para las familias.

Finalmente, el presidente Fernández Mañueco, en una entrevista concedida a Ical, avanza que en primavera empezarán a verse los primeros síntomas de la recuperación de esta pandemia, aunque le gustaría que fuese antes, y se compromete a “llegar al límite” de las posibilidades del Gobierno autonómico para apoyar a los sectores que más sufren en la crisis.