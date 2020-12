El VRAC se “vacuna” con una nueva Copa Ibérica

El VRAC Quesos Entrepinares sigue haciendo historia. A este paso van a tener que ampliar a lo grande las vitrinas de este club de rugby vallisoletano, que en los últimos años se ha consolidado como la referencia del deporte del oval en toda España, por su buen hacer en la cantera pero también por sus grandes resultados y buen juego en la élite.

Y es que en un día histórico para España por el inicio de la vacunación ante la covid, los queseros también se han vacunado con su mejor medicina: el triunfo, y han logrado su quinta Copa Ibérica de rugby -igualan a sus enemigos íntimos de El Salvador- tras derrotar en un igualado partido a los portugueses de Os Belenenses (19-13) en las instalaciones de Pepe Rojo. Un choque muy disputado, que se decidió en los instantes finales y que que pudo llevarse cualquiera de los dos equipos.

El VRAC Quesos Entrepinares sabe jugar finales y también ganarlas. Lo volvió a demostrar en la edición 2020 de la Copa Ibérica frente al campeón portugués, Os Belenenses, que hasta la última jugada aspiró a levantar su primer título peninsular en un Pepe Rojo llenó en la medida de sus posibilidades. Al igual que en 2019, la Ibérica no se decidió hasta el pitido final del colegiado, lo cual pone de manifiesto la igualdad actual entre el rugby español y el portugués pese a las cinco victorias consecutivas de equipos vallisoletanos, las cuatro últimas del Entrepinares. De hecho, el VRAC suma su quinta Copa Ibérica, todas ellas conseguidas a las órdenes de Diego Merino, sin que haya ningún equipo que haya logrado más.

Un instante del partido entre el VRAC y Os Belenenses

Como en los últimos encuentros disputados en Pepe Rojo, la emoción protagonizó el duelo, con Os Belenenses queriendo demostrar de inicio que estaba dispuestos a representar con garantías a su país. El VRAC consiguió frenar el primer arreón de los de Fernando Murteira y el encuentro se igualó. También en las estáticas, donde los lusos demostraron un poderío que se fue apagando con el paso del partido. En las touch reinaron las imprecisiones, con el Quesos arrebatando las favorables a Os Belenenses y, puntualmente, viceversa, situación que también se fue estabilizando.

El guion cumplió con lo previsto. Los de la Cruz de Cristo querían forzar el error en los azulones, en esta ocasión de blanco, y lo consiguieron en el minuto 15, cuando un evitable regalo puso en bandeja el primer ensayo lisboeta. Sirvió, al menos, para concienciar al VRAC de que no podía caer más en esa trampa en lo que restaba de partido. Os Belenenses no iba a perdonar ni una. También obligó a los de Merino a responder a los contraataques y a aprovechar los errores rivales, lo cual hizo el VRAC en el minuto 18 con un robo de Álex Alonso que acabó en marca de Tani Bay. No habría más ensayos en los más de 60 minutos restantes.

Hasta el descanso, muchas imprecisiones y cuatro patadas entre palos, dos de Carrió y dos de Freudenthal, que situaban el 13-13 en el intermedio. Un resultado que decía mucho de dos equipos que no había perdido en toda la temporada 2020/2021 y que se empeñaban en no hacerlo tras 40 minutos de Copa Ibérica.

La reanudación dejaba a un VRAC en inferioridad numérica por la amarilla poco antes del asueto a Moala. Eso no fue excusa para que los 20 primeros minutos se llenasen de dudas e indisciplinas en ambos conjuntos, con todo el juego por el centro y en el centro, resistiendo el VRAC gracias a su presión y con Os Belenenses buscando cualquier recoveco para hacer daño. El marcador no se movió hasta el minuto 61, de nuevo por medio de Tomás Carrió y con una puntapié de castigo transformado que repetiría 5 minutos después para el 19-13.

Lejos de tener un final plácido, Os Belenenses apretó consciente de que se le escapaba una nueva oportunidad de estrenar su palmarés ibérico. Necesitaba un ensayo transformado que tuvo cerca en una internada en veintidós frustrada a última hora gracias al trabajo defensivo de Gavidi. Pedro de la Lastra tuvo la sentencia, que no llegó, pero sirvió para acabar en campo contrario cuando el silbato de Marbot indicó el final para jolgorio de un Pepe Rojo que ya echaba de menos ver su VRAC levantar un título in situ.

Los jugadores del VRAC celebran la Copa Ibérica

Ficha técnica:

19 - VRAC Quesos Entrepinares: Raúl Calzón, Álvaro Pírez, Alberto Blanco, Daniel Stöhr, Sacha Casañas, KaloKalo Gavidi, Coke Ortiz, Siosiua Moala, Tani Bay, Tomás Carrió, Pedro de la Lastra, Alejandro Alonso, Guillermo Mateu, Axel Papa y Baltazar Taibo

También jugaron: Pablo Miejimolle, Carlos Valentín – Gamazo, Gabriel Vélez y Pablo Gil

13 - CF Os Belenenses: Anthony Kent, Guillermo Kent, Lucas Bordigoni, Salvador Cunha, Manuel Lima, Sebastiao Cunha, David Wallis, Tomás Sequeira, Duarte Azevedo, Diogo Miranda, Diogo Rodrigues, Jose Santos, Rodrigo Marta, Manuel Marta y Joao Freudenthal

También jugaron: Miguel Nunes, Frederico Simoes, Antonio Santos, Frederico Barahona, José Galanda, Manuel Pinto, Antonio Nuncio y Gonçalo Santos

Parciales: 0-7, min. 15: Ensayo de Miranda y transformación de Freudenthal; 7-7, min. 18: Ensayo de Tani Bay y transformación de Tomás Carrió; 10-7, min. 26: Puntapié de castigo de Tomás Carrió; 10-10, min. 32: Puntapié de castigo de Freudenthal; 13-10, min. 35: Puntapié de castigo de Tomás Carrió; 13-13, min. 38: Puntapié de castigo de Freudenthal; 16-13, min. 61: Puntapié de castigo de Tomás Carrió; 19-13, min. 66: Puntapié de castigo de Tomás Carrió

Árbitro: Adrien Marbot. Amonestó a Siosiua Moala

Incidencias: Partido correspondiente a la Copa Ibérica 2020 disputado en Pepe Rojo