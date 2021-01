Los gimnasios ven injustificado su cierre: “Somos fuente de salud”

Los centros deportivos CDO Covaresa y Almendrera, ambos en Valladolid, han realizado este miércoles una concentración para defender que son “fuente de salud” y que el nuevo cierre al que han sido sometidos, tras las nuevas restricciones aplicadas por la Junta de Castilla y León, está “totalmente injustificado”.

“En diez meses, los centros deportivos y gimnasios han sufrido tres cierres, sin ningún razonamiento, porque no han sido foco de contagios, ni se han recibido llamadas de los rastreadores”, denuncia la responsable de comunicación y marketing del CDO de Valladolid, María Martín, en declaraciones recogidas por Efe.

Con este acto, que ha consistido en una concentración en la entrada del CDO Covaresa de Valladolid de un centenar de personas, con luces, bengalas y música, han pretendido “dar visibilidad al sufrimiento de este sector, al drama que está viviendo y al sentimiento de angustia y desesperación”.

Una cadena humana simbólica, cubierta de luz gracias a las linternas de los teléfonos móviles y acompañada de música, rodeó el CDO Covaresa en una concentración breve y silenciosa que mantuvo las medidas de seguridad. En esta acción también participaron trabajadores y usuarios del CDO Almendrera de Arroyo de la Encomienda.

”Queremos elevar la voz ante esta injusticia y pedimos a los responsables de estas decisiones que vengan a vernos, a comprobar nuestras medidas de seguridad”, ha explicado Martín, quien ha destacado, entre dichas medidas, “el sistema de renovación constante del aire, que tenemos desde que se inauguraron los centros, la limpieza con pulverizadores y las distancias de seguridad”.

Más de cien personas trabajan en ambos centros y, ante tantos cierres, muchas se han visto sometidas a ERTES, puesto que, además, cuando han estado abiertos al público, el aforo se redujo al 33% “lo que obligó a reestructurar los horarios de las clases, con el fin de cumplir al máximo con las medidas de seguridad”.

Joseba Aramayo y Cristina Muélledes son dos profesores de Kick Boxing, Boxeo y Krav Magá -defensa israelí- que tampoco comprenden la decisión de la Junta de cerrar los gimnasios y centros deportivos, ya que consideran que “el deporte es fundamental para la salud física y mental”.

En este sentido, Aramayo ha asegurado que “si bien al principio de volver a abrirse los centros, algunos tuvieron reparos en venir, cuando comprobaron las medidas, aparcaron las dudas” para asistir a unas clases en las que hay “diez alumnos como máximo, en un espacio muy amplio, y guardan más de tres metros de distancia entre ellos”.

“El sector está en manos de decisiones difíciles de tomar”, decía, por su parte, el director del CDO Covaresa, Francisco de la Fuente, en declaraciones a Ical, por lo que instaba a la Junta a consensuarlas, a conocer las instalaciones. “No tiene sentido que una persona pueda venir al gimnasio en autobús y no pueda entrar. No es coherente. Nos han dado libertad en Navidades y se ha mangado. Pero no somos los culpables, ni los centros comerciales ni la hostelería”, apuntaba.