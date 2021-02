Los centros deportivos de Castilla y León son, junto con los hosteleros y también los centros comerciales y hoteles, los grandes damnificados por esta crisis sanitaria del coronavirus que sigue manteniendo en jaque el sistema de salud y a la economía del país.

Estos establecimientos van por el tercer cierre obligado en esta pandemia. El primero fue durante el confinamiento domiciliario de marzo, el segundo a mediados de noviembre y que se prolongó hasta después del “Puente” de diciembre y el actual, en el que este martes han cumplido un mes y un día cerrados a cal y canto por decisión de la Junta de Castilla y León para frenar la expansión del virus.

Y ya no aguantan más. Los propietarios de estos centros deportivos y gimnasios están al borde de la quiebra y no entienden el por qué no les dejan abrir cuando tienen claro que cuando he tenido sus negocios abiertos al público “la incidencia acumulada no ha subido”.

Así lo ha asegurado este martes el recién elegido nuevo presidente de la Asociación de Centros Deportivos de Valladolid (Apedeva), Francisco de la Fuente, quien pone como ejemplo lo ocurrido el mes de diciembre del pasado año cuando reabrieron el día 11 después de estar más de cinco semanas sin poder trabajar.

“Durante todo ese mes que estuvimos abiertos hasta después de Navidad la incidencia acumulada fue muy baja y cuando se desbocaron los contagios fue tras las fiestas navideñas y la mayoría procedentes del ámbito familiar”, advierte de la Fuente, mientras pone sobre la mesa los datos de diciembre del Ministerio de Sanidad en los que se ponía de manifiesto que de los 19.256 brotes detectados en toda España en ese momento, “solo 130 proceden de un centro deportivo, el 0,06 por ciento”.

El también propietario del CDO Covaresa de Vallladolid apunta que los centros deportivos no solo no tienen influencia en esta incidencia sino que, además, el hecho de que estén abiertos al público “es bueno porque son necesarios para la salud de muchas personas y, además, ayudan a combatir el coronavirus”.

Francisco de la Fuente, en la Sectorial de Centros Deportivos

“Hay numerosos estudios científicos y epidemiológicos así como informes médicos y de virólogos que aportan datos y que recomiendan también su apertura para mejorar la salud de muchas personas ya que ayudan a luchar contra enfermedades como la diabetes, la obesidad, la depresión o la hipertensión”, señala De la Fuente, mientras destaca un dato que manejan como que la hospitalización en pacientes con covid es un 34 por ciento menor en personas activas físicamente o que la actividad física produce la irisina, una hormona que bloquea el transporte del coronavirus por nuestras células..

Por otra parte, el gremio no comprende tampoco que para justificar las medidas restrictivas tomadas en Castilla y León se aporten datos de Chicago o Nueva York, en referencia al informe presentado hace unas semanas en la comparecencia del portavoz del Gobierno autonómico, Francisco Igea, basado en un estudio de la revista Nature realizado en Estados Unidos entre marzo y abril de 2020 y en el cual justificó la decisión de la Junta de haber cerrado, según sus palabras, “los sectores que tienen influencia decisiva en la transmisión”, en relación a los restaurantes, gimnasios, bares, hoteles y organizaciones religiosas.

“Nos parece sorprendente que se apoye la toma de decisiones tan duras para nuestro sector en un informe descontextualizado de nuestra situación nacional y asentado en datos de un país cuyas medidas de contención del virus han sido mucho más laxas que en España, prueba de ello es que la mascarilla no ha empezado a ser obligatoria hasta hace unos días, tras la toma de posesión del presidente Biden”, recuerda, mientras insiste en los datos del Ministerio de Sanidad de diciembre.

Además, defienden la seguridad existente en estos centros deportivos y pone de manifiesto que desde que se inició la pandemia el sector de las instalaciones deportivas ha asumido el mayor número de protocolos de seguridad para frenar los contagios “y con gran éxito según reflejan los datos de brotes”.

Entre estas medidas, destaca el uso de mascarilla obligatoria en todo momento, también durante la práctica de cualquier actividad deportiva, distanciamiento social en todas las actividades y espacios, sistema de renovación constante del aire desde el exterior, trazabilidad completa de todos nuestros usuarios, limpieza y desinfección de material y salas tras cada uso y un largo etcétera que convierte al sector de los Centros Deportivos en uno de los sectores con mayor control y protección de la salud de sus clientes.

Finalmente cabe señalar que la Asamblea Electoral de la Organización Sectorial que integra a los Centros Deportivos de Valladolid (APEDEVA), ha elegido a Angel Peña Castrillo, de Fitnesspark, como vicepresidente; a Alfonso Martínez Santiago, de The Monkey Fit, como secretario; y a Hugo Pascual César, de Spacio Wellness, y David García Gonzalo, de Xperience Gestión Deportiva, como vocales.

Según informan fuentes de Apedeva, la nueva Junta Directiva se constituye con el objetivo de colaborar con la Administración Pública para encontrar fórmulas que permitan la reapertura del sector en condiciones de seguridad, bajo la premisa de que los Centros Deportivos son espacios de salud.