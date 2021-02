Gimnasios y centros deportivos: sin ayudas directas ni alternativas

Si la hostelería lo está pasando mal, hay otros sectores de los que quizás se habla menos pero que también está sufriendo con dureza las consecuencias de esta crisis sanitaria que parece no tener fin. Este gremio es el de los gimnasios y los centros deportivos, que llevan tres cierres en Castilla y León desde que el pasado mes de marzo el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas, el de marzo con el confinamiento domiciliario, el de noviembre de más de un mes para reducir el impacto de la segunda ola, y el actual en el que están inmersos ahora hace casi un mes nada más terminar el periodo navideño.

Este sector no puede más y así se lo han trasladado este lunes al presidente de los empresarios de Castilla y León, (CEOE), Santiago Aparicio, durante el encuentro telemático que han mantenido, donde avisan que si no reciben ayudas de forma inmediata cerca de la mitad de las instalaciones existentes en la Comunidad podrían cerrar sus puertas para siempre. Los propietarios de gimnasios y centros deportivos insisten en que ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, señalan que el porcentaje de contagios en estos lugares es mínimo (,022 por ciento) y que están tomando las medidas de prevención necesarias y apuntan que el deporte no es el problema sino la solución y que cuentan con estudios médicos e inmunólogos que recomiendan hacer deporte, sobre todo después de haber pasado la enfermedad.

Gimnasio Cronos de Palencia Un usuario del gimnasio se ejercita con pesas

“No entendemos nada de lo que está ocurriendo pero la situación es crítica ante tanta apertura y cierres indiscriminados”, se quejaba este lunes durante la reunión el empresario Mario Centeno.

La patronal, por su parte, ha hecho suyas las reivindicaciones de este gremio y urge a las administraciones a la puesta en marcha de un plan de choque con ayudas directas que inyecten liquidez a estos empresarios para que puedan sobrevivir hasta que finalice la pnademia. “No tienen ni ayudas directas ni alternativas, como el uso de terrazas como ocurre con la hostelería”, denuncia Aparicio, quien insiste en la necesidad de que este sector pueda contar pronto con estos recursos para paliar las pérdidas que están sufriendo y que se estiman en más del 60 por ciento de la facturación habitual hasta la pandemia.

“Necesitamos las ayudas ahora, porque de nada servirán dentro de dos años cuando seguramente habremos cerrado la mayoría”, finaliza Pedro Fernández, otro empresario del sector.