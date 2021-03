Ciudadanos cierra la puerta a la moción de censura en Castilla y León

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, garantizó hoy el acuerdo de gobierno con el Partido Popular en las comunidades autónomas de Castilla y León y Andalucía porque los miembros de su formación tienen “conciencia de responsabilidad con lo que nos dieron las urnas”.

En una declaración emitida de manera telemática a través del canal del partido en YouTube tras la celebración de la Ejecutiva nacional de Cs, y acompañada por los miembros del Comité Permanente de la formación, Arrimadas quiso enviar “un mensaje de tranquilidad” al afirmar que van a seguir “cumpliendo con los acuerdos de gobierno” que tienen en distintos puntos de España, refiriéndose de manera directa a los casos de Andalucía, Castilla y León y Madrid, si bien en esta última región están convocadas elecciones para el próximo 4 de mayo.

La coordinadora de Cs en Castilla y León, Gemma Villarroel, tras participar este lunes en la reunión extraordinaria que Cs ha celebrado hoy para analizar lo ocurrido en los últimos días en Murcia y Madrid y tras la que la líder de la formación, Inés Arrimadas, ha mandado un mensaje de “tranquilidad”, ya que Cs “seguirá cumpliendo con sus acuerdos” allá donde gobierna, y ha citado a Andalucía y a Castilla y León.

Por su parte, la coordinadora autonómica de la formación ha subrayado que la postura de Cs respecto a esta moción en Castilla y León “ya estaba clara” antes de la reunión de hoy, aunque esta ha quedado “reforzada” tras el encuentro.

”No apoyaremos las mociones de censura allá donde hay estabilidad”, ha subrayado Villarroel, quien ha asegurado que el acuerdo de Gobierno en la Comunidad “se está cumpliendo”, por lo que está “cien por cien segura” de que los doce procuradores de Cs pulsarán el botón de ‘no’ en el debate de la moción de censura, que podría ser el lunes 22 o el miércoles 24 de marzo.

La coordinadora autonómica de Ciudadanos Castilla y León, Gemma Villarroel, ofrece una rueda de prensa tras la primera reunión telemática del Comité autonómico

Sobre los llamamientos del PP a incorporar en sus filas a miembros de Cs, Villarroel ha reconocido que “no le consta” que esto esté ocurriendo en Castilla y León, pero sí que ha lamentado lo ocurrido con otros compañeros de filas. “Pero los procuradores de Cs en Castilla y León no solo están en Cs, son de Cs”, ha remarcado.

Por ello, la coordinadora de Cs en la Comunidad ha desligado lo ocurrido en Murcia con la situación de otros territorios y ha manifestado, sobre los casos de posible corrupción política que en estos momentos se están investigado Castilla y León, que su formación ya se pronunciará cuando la Justicia así lo dictamine.

El grupo parlamentario, una piña

Los doce procuradores de Cs en las Cortes comparecían también el pasado viernes para hacer visible su unidad, que son una piña, y que están centrados en la gestión del día a día y que tanto el pacto con cien puntos de gobernabilidad con el PP “que se está cumpliendo” como los presupuestos aprobados recientemente serán la hoja de ruta del partido.

El vicepresidente de la Junta atendía también a los periodistas para mostrar el orgullo que siente por pertenecer a este partido y compartir tarea con los doce procuradores del Grupo Parlamentario, de quienes decía que son gente de palabra y de fiar y cumplen los acuerdos que firman. “Representan lo mejor de la política y nadie está en venta aquí”, afirmaba.

También para asegurar, contundente, que nada de lo que ocurra fuera les va a hacer cambiar de opinión, en referencia a lo que está ocurriendo en la Región de Murcia y en la Comunidad de Madrid, con graves enfrentamientos entre populares y “naranjas”.

Visita de Arrimadas

Preguntada por la visita que Inés Arrimadas debería haber hecho hoy, de no haberse convocado la reunión de urgencia de la Ejecutiva, a Castilla y León, Villarroel ha manifestado que espera que este encuentro se produzca pronto, pero ha asegurado que en estos momentos es “irrelevante”, ya que la postura de la formación de cara la moción de censura está ya “clara” y no habrá cambios al respecto se reúna o no antes con el presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco.

Finalmente, sobre la incorporación de más nombres a la Ejecutiva “reforzada” de Cs y la ausencia del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en ella, Villarroel ha justificado que en este órgano “no caben todos” aunque ha asegurado que está convencida de que “Paco se sentirá representado en ella”.