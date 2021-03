José Ignacio Delgado (Cs) y Fernando de Pablos (PSOE) no acuden al pleno por prescripción médica y votarán telemáticamente

El procurador de Ciudadanos por Burgos, José Ignacio Delgado, no acudirá al pleno de la moción de censura en las Cortes por prescripción médica, aunque inicialmente había indicado que iría pese a haber pasado la covid-19. Del mismo modo, el procurador del PSOE por Salamanca, Fernando de Pablos, tampoco participará en la sesión. Los dos emitirán su voto en la sesión telemáticamente.

Delgado, que fue dado de alta el 18 de marzo, había trasladado su intención de asistir al pleno para votar en contra de la moción de censura a la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco.

El parlamentario de Ciudadanos estuvo ingresado en el HUBU desde el 2 de marzo, nueve días en la unidad de cuidados intensivos y cinco en planta, hasta fue dado de alta.

Por otra parte, el socialista salmantino Fernando Pablos tenía programada para este lunes una operación de rodilla, tras fracturarse la rótula, según informaron fuentes del PSOE.

A lo largo de la tarde de este lunes, está previsto que el presidente de las Cortes regionales, Luis Fuentes (Cs), anuncie el momento en el que se podrán emitir los votos telemáticos, como se aprobó en la última Mesa de las Cortes, en la que se dio el visto bueno que “a lo largo del Pleno la hora fijada para la finalización del tiempo destinado a la emisión del voto telemático. El voto se podrá emitir desde el mismo momento en el que comience el Pleno hasta que el presidente anuncie que el tiempo habilitado ha expirado. Sólo se recogerán votos telemáticos en los supuestos que recoge el Reglamento de las Cortes en su Artículo 86.2. En cuanto al voto presencial, será por llamamiento y público. Se realizará un sorteo para elegir el apellido de uno de los procuradores autonómicos y, a partir de ahí, se llamará al voto en orden alfabético. Si alguno de los procuradores ha emitido su voto de forma telemática, será el propio presidente de las Cortes quien anuncie de forma pública el sentido de ese voto. Los procuradores miembros de la Junta de Castilla y León y los integrantes de la Mesa de las Cortes serán los últimos en votar”.

Por lo que todos los grupos tienen la opción desde que Luis Fuentes abre el plazo hasta que lo cierre de solicitar el voto telemático para alguno de sus procuradores.

La ausencia de un procurador que vaya a votar en contra de la moción de censura no altera la mayoría de 41 escaños. Es decir que pueden faltar 40 procuradores o no votar sin que influya en el resultado, ya que lo que cuenta, como explicaron fuentes parlamentarias, es que Tudanca consiga los 41 “síes” de la mayoría absoluta. La abstención no suma y es, en la práctica, un no.